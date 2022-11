Calcio Eccellenza, Victor San Marino fermato su pari a Diegaro (0-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 17:00 - 20 Novembre 2022

Il tecnico del Victor San Marino Stefano Cassani.





Il Victor San Marino, nonostante un dominio assoluto, non riesce ad andare oltre l’0-0 a Diegaro di Cesena (Forlì-Cesena) contro la squadra locale.

Gli uomini di mister Cassani, dopo aver ottenuto oggi il secondo pareggio in campionato, sono comunque al comando solitario del girone B dell’Eccellenza Emilia Romagna con 38 punti, +4 sul Sanpaimola secondo in classifica.

Sabato 26 novembre alle ore 15 il Victor San Marino tornerà finalmente a giocare tra le mura amiche dello stadio di Acquaviva dopo due trasferte consecutive di campionato, ma se la dovrà vedere con il Granamica nell’anticipo della sedicesima giornata per provare a conquistare il 13esimo successo.



Il tabellino





Diegaro-Victor San Marino 0-0



Diegaro: Foiera; Zannoli, Panzavolta (36’ pt G. Pagliarani), Bartoletti, Fofana (48’ st F. Pagliarani); Morganti, Sankhare, Pertutti, Lo Russo; Longobardi, Casalboni (15’ pt Belward). A disp. Fabbri, Paganelli, Strada, Garattoni, Guidi, Podo. All.: Cucchi.



Victor San Marino: Pazzini; Tiraferri, De Queiroz, Monaco; Gramellini, Morelli, Sabba, Marra (9’ st Malo), Stellacci (9’ st Mengucci); Dioh (36'st Mantovani), Ambrosini. A disp.: Forti, Manuelli, Mazzavillani, Giorgi, Buda, Pasquinelli. All.: Cassani.



Arbitro: Astorino di Bologna.



Note. Ammoniti: Marra, Tiraferri, Sankhare.



Espulsi: 15’ st Monaco, 15’ st Morganti.