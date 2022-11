Bonaccini si candida a segretario del Pd

Attualità

Emilia Romagna

| 12:38 - 20 Novembre 2022

Stefano Bonaccini (foto Lapresse).



"Ho creduto di dovervi parlare in questa riunione di circolo perché ho deciso di candidarmi a segretario del Partito Democratico nazionale". Come previsto, lo annuncia il presidente della giunta regionale Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parlando nel suo circolo di Campogalliano (Modena) e ricevendo un'ovazione dai sostenitori presenti. "Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Cioè agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle compagne, agli amici, nel mio comune. Peraltro, io sono nato proprio lì davanti, in questa piazza", ha aggiunto.



Sulla carica di presidente della giunta regionale, Bonaccini ha evidenziato: "Non conosco altro modo e continuerò a fare così. Come continuerò a fare da presidente della Regione Emilia-Romagna, fino alla fine del mandato".