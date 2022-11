Segnalazione: cane smarrito e avvistato a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:34 - 20 Novembre 2022



Riceviamo e pubblichiamo:



Questo cane femmina, presumibilmente un cane corso o similare, sono circa 2 giorni che viene avvistato in giro per Rimini, fino all'altro ieri in zona nord ( Tolemaide, Casello autostradale Rimini Nord, Torre Pedrera), ieri gli avvistamenti erano in zona Ponte di Tiberio ed oggi è stato visto nella zona sud di Rimini - ultima segnalazione di sabato pomeriggio (19 novembre) alla Colonia Bolognese sul confine con Riccione dove verosimilmente ha trovato rifugio dalla pioggia -.



Quello che dobbiamo cercare di fare è mettere il cane in sicurezza per evitare pericoli per lei e per altri.



𝗦𝗲 𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗲 𝗩𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲:



1 - Appena lo avvistate tenetelo sotto osservazione da distanza e 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗼 chiamando il numero 054122666

2 - 𝗡𝗢𝗡 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗹𝗼, scapperebbe

3 - Cercate con calma e pazienza, ove possibile, 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗱𝗲𝗿𝗹𝗼 𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗼 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗼 in attesa del recupero ( se avete con voi cibo di qualsiasi genere e un po'di astuzia è possibile riuscire nell'intento)



Δᗷ Press and Events Management