Basket C Silver, Angels ispirati: Novellara al teppeto (106-79)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:09 - 20 Novembre 2022





Una super Dulca Santarcangelo vince e convince nella fortezza del Pala SGR contro il Novellara (106-79).

I ragazzi di coach Bernardi partono con Bonfè in cabina di regia a sostituire gli ancora infortunati Rivali e Pesaresi, Buzzone, Mulazzani, James, Quaglia. Inizio sprint per Santarcangelo spinto da un caloroso e numeroso pubblico.

I locali sono trascinati da un super Quaglia che alla fine del quarto registrerà già 8 punti personali (24 a fine partita). Gli Angels stringono le maglie in difesa concedendo solo 15 punti nei primi 10’ al fronte dei 24 messi a referto. Fa il suo esordio in prima squadra anche Filippo Antolini, altro giovane santarcangiolese che al primo tentativo dal campo realizza.

Nel secondo quarto la vena realizzativa dei giallo blu non si placa. A muovere la retina dalla lunga distanza un ottimo Mulazzani. Dalla panchina Macaru si fa trovare pronto ed è già 2/2 da tre in pochi secondi. Meno attenta la difesa degli Angels che concede bel 24 punti agli avversari. Il divario all’intervallo è però già significativo. 52-38.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa volano sul +18. Novellara tenta la rimonta portandosi sul meno 12 ma ancora Quaglia e Buzzone rispediscono Novellara a debita distanza. L’ultimo quarto scorre agevolmente. Malagoli cerca di trascinare i suoi che però nulla possono contro un’ottima Santarcangelo.

Al termine della partita è festa per i gialloblu che ancora una volta difendono il PalaSGR finora ancora inviolato.

Ottimo approccio alla gara di tutti i ragazzi di coach Bernardi subentrati dalla panchina che hanno dato il loro apporto per portare a casa una vittoria importante.



Dulca Santarcangelo: Buzzone 16, James 12, Quaglia 22, Mulazzani 18, Rossi 6, Macaru 9, Bonfè 12, Benzi 5, Lombardi 2, Panzeri 1, Mari, Antolini 3. All.: Bernardi Ass.: Porcarelli, Miriello



Pall. Novellara: Ferrari N. 10, Frediani 4, Morini 8, Folloni 2, Ferrari 6, Brevini 12, Spaggiari, Grisendi, Riccò, Malagoli 19, Doddi 10. All. Boni



Parziali: 24-15; 52-38;78-54