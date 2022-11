Basket B2 femminile, Ren-Auto: tutto facile con il Finale Emilia (66-51)

Sport

Rimini

| 09:32 - 20 Novembre 2022





La Ren-Auto torna alla Carim per la prima giornata di ritorno del girone B del campionato di Serie B in cerca di un pronto riscatto, dopo la sconfitta con la capolista Magika: a far visita alle rosanero è Finale Emilia, penultima in campionato con una sola vittoria, ma in cerca di punti per provare ad agganciare il quarto posto e ad uscire dalla zona playout.

Coach Maghelli parte col quintetto "classico": Novelli, Capucci, Garaffoni, Eleonora e Noemi Duca. Il primo canestro dell'incontro lo segna Eleonora Duca, ispiratissima nel primo quarto; Finale pareggia subito e la gara rimane in equilibrio per 3' fino al 6-6.

Poco alla volta, grazie ad un'ottima difesa e a ripartenze veloci, la Ren-Auto accumula vantaggio e chiude la prima frazione avanti di 11 sul 19-8.

L'inizio di secondo quarto è tutto rosanero: Pignieri e Lazzarini da tre confezionano il 5-0 del 24-8. Ancora Pignieri a metà frazione realizza la tripla del massimo vantaggio, +18 sul 34-16.

Negli ultimi minuti di primo tempo le squadre pasticciano parecchio e faticano a trovare la via del canestro: la Ren-Auto mantiene comunque saldamente le redini dell'incontro e chiude sul 38-22.

Al ritorno in campo la Ren-Auto non si accontenta di amministrare la dote accumulata e prova un ulteriore allungo: Noemi Duca segna il canestro del +19, 49-30, e Pignieri il libero del +20, ma con una tripla Finale chiude il quarto a -17, 57-40.

L'ultima frazione non intacca minimamente la sostanza: una tripla di Garaffoni vale il massimo vantaggio, +21 sul 65-44, ma Finale negli ultimi minuti rosicchia qualche punto.

Finisce 66-51.



IL COACH "Era importante partire col piglio giusto e così è stato - commenta coach Maghelli -, le ragazze sono state brave a lavorare duro, soprattutto in difesa, dalla prima azione e questo ci ha dato la possibilità di giocare in velocità, la nostra caratteristica migliore che ci permette di produrre tanto. Abbiamo comunque raccolto meno di quello che abbiamo seminato, perché abbiamo sbagliato tiri facili e perso qualche pallone di troppo: non è la prima volta che capita, dobbiamo lavorare per minimizzare questi errori. Le ragazze sono comunque state brave a mantenere la concentrazione per tutta la partita e a giocare con la stessa intensità dall'inizio alla fine, come avevo chiesto in settimana. Per noi era fondamentale vincere per sigillare al più presto un posto tra le prime quattro, conquistare la poule playoff e chiudere ogni discorso relativo alla salvezza"

La Ren-Auto tornerà in campo a San Lazzaro sabato 26 novembre, alle ore 19.00, per il match con il BSL.



Il tabellino



REN-AUTO - Finale Emilia 66-51



REN-AUTO: Novelli 9, Duca E. 13, Pignieri 13, Duca N. 10, Renzi 1, Garaffoni 7, Borsetti, Capucci 3, Lazzarini 10, Tiraferri, Mescolini, Gambetti. All. Maghelli

Finale Emilia: Colantoni 8, Bagnoli 2, Todisco 9, Ghelli, Bozzali 2, Scagliarini, Bergamini 5, Aligante 5, Gavagna 16, Calanca, Smaijc 2, Pincella 2. All. Trevisan

Arbitri: Zanetti e Mazza.

Parziali: 19-8; 19-14; 19-18; 9-11)