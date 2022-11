Calcio Promozione, Gabicce Gradara: colpaccio a Barbara (0-2): doppietta di Giunchetti

Sport

Gabicce Mare

| 18:43 - 19 Novembre 2022

Una fase del match Barbara-Gabicce Gradara.

Seconda vittoria di fila per il Gabicce Gradara che espugna il campo del Barbara per 2-0 con doppietta di Giunchetti, il giustiziere del Moie nel turno scorso. E' la prima vittoria esterna della formazione di Vergoni in virtù sale a 14 punti tirandosi fuori per il momento dalla zona playout.

Un successo meritato con una prestazione collettiva di carattere e personalità, la migliore in campo esterno di questa prima parte di stagione, in una partita ruvida, sotto una pioggia battente.

La nota positiva è che il Gabicce Gradara, tre punti a parte, è che per la seconda volta di fila non ha subito gol dimostrando personalità negli undici che sono scesi in campo all'inzio e in coloro che sono subentrati in corsa.



A segnare entrambe le reti – come detto – Giunchetti. Al 4' con un tiro di piatto di sinistro al'altezza del rigore l'area sfruttando un rimpallo dopo un rilancio; il secondo su un assist di Donati il quale ha superato l'avversario sulla destra incuneandosi poi in area con un passaggio rasoterra al compagno che è rimasto freddo davanti alla porta. Sempre nella ripresa bella triangolazione tra Ulloa e Mani con tiro di quest'ultimo a lato alla destra del portire mentre Mani ha avuto l'opportunità per lo 0-3. Da segnalare la rete annullata al Barbara sullo 0-2 per fallo su Tombari.









IL TECNICO Molto soddisfatto il tecnico Filippo Vergoni. “Faccio i complimenti ai miei giocatori perché hanno interpretato al meglio la partita, si sono buttati su ogni palla – commenta il tecnico - e sono stati concreti come in trasferta non ci era riuscito in precedenza. Certo, il gol nei primi minuti ci ha dato una mano, ma non siamo stati lì a difendere il vantaggio e basta, ma abbiamo sempre provato a costruire compatibilmente con le condizioni del campo pesante costringendo il Barbara al lancio lungo e abbiamo cercato spesso la profondità. Non abbiamo praticamente commesso errori”.



Nel prossimo turno domenica al Magi sfida contro la Fermignanese che in classifica ha un punto in più e oggi ha battuto nelle ultime battute il Biagio Nazzaro.





Il tabellino



Barbara - Gabicce Gradara 0-2



Barbara: Minardi, Tiriboco, Gregorini, Fronzi (22'st Montini), Sanviti (6'st Di Sabato), Tamburini, Nacciarriti (1'st Guei), Cardinali, Giuliani, Brunori (35'st Morsucci), Sabbatini. All. Spuri



Gabicce Gradara: Renzetti, Lepri (32'st Di Addario), Semprini Federico, Grandicelli (25'st Innocentini), Varrella, Tombari, Giunchetti (25'st Pierri), Morini, Donati, Mani, Ulloa. All. Vergoni



Arbitro: Lombi di Macerata



Reti: 6' pt, 11' st Giunchetti (G).