Pauroso frontale a Coriano, bambina di 8 anni ricoverata in ospedale

Cronaca

Coriano

| 18:15 - 19 Novembre 2022

Una bambina di 8 anni è stata ricoverata in ospedale, al Bufalini di Cesena, dopo un incidente stradale avvenuto oggi (sabato 19 novembre), intorno alle 17.50, a Coriano, sulla via Montescudo. I mezzi coinvolti sono una Mercedes station wagon, sulla quale viaggiavano tre persone, e una Fiat Punto, condotta da un uomo e con a bordo la figlia di 8 anni. L'impatto è stato frontale, all'altezza del concessionario Muccioli-Rossi, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia locale: il tutto avvenuto in condizioni di visibilità precarie a causa della pioggia. La Mercedes si è girata ed è finita fuori strada, dall'altra parte la Fiat Punto è finita invece nel fossetto, sbattendo contro il muretto del canale di scolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha disposto il ricovero della bambina e ha iniziato gli accertamenti medici sulle altre persone coinvolte nell'incidente, che ha causato anche il blocco della viabilità sulla via Montescudo, nel tratto interessato, in entrambi i sensi di marcia, con i veicoli costretti alla deviazione in via San Salvatore e in via Scardi.