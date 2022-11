Calcio Promozione: sorride il Sant'Ermete, 2-0 alla Stella scaccia crisi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:17 - 19 Novembre 2022



Sant'Ermete - Stella 2-0



S.ERMETE: Barbanti, Bonifazi, Pitaro (30' st Antonelli), Braschi, Zammarchi, Mazzavillani, Ravaglia, Marcaccio (30' pt Ponticelli), Pasolini, Fuchi, Brighi (30' st Sancisi). A disp. Caprili, Bento, Severi, Di Stasio. All. Mancini.



STELLA: Gentili, Pivi, Fabbri, Baffoni, Garcia Rufer (25' st Piastra), Marconi S (10' st Zavaglia), Bonucci, Marconi R. (30' st Raschi), Pompili (22' st Palladino), Medi, Rossi (35' st Salvatori). A disp. Bascucci, Antonacci, Torri. All. Boldrini



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 35' pt Brighi, 18' st Pasolini.

AMMONITI: Fuchi, Baffoni.

ESPULSO: Pivi.



Seconda vittoria stagionale per il S.Ermete e sesto risultato utile consecutivo. Gol del vantaggio di Brighi in mischia su calcio d'angolo. Raddoppio di Pasolini in contropiede su assist di Fuchi.