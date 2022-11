Nuova vita per l'ex cinema Astoria, che ora ospiterà un'installazione sonora

Eventi

Rimini

| 13:58 - 19 Novembre 2022



Domenica 20 novembre l'ex cinema Astoria riapre le sue porte per ospitare l'installazione sonora "Cercasi Anna", aperta al pubblico dalle ore 19 alle 22 (l'ingresso è libero).



"Cercasi Anna" è il risultato dell'omonimo ciclo di laboratori di narrazione sonora curati dall'Associazione Smagliature Urbane e condotti dall'artista sonoro Emiliano Battistini.



Il progetto nasce nel contesto delle attività culturali previste per il processo partecipativo di riuso temporaneo dell'ex cinema Astoria dal titolo "Ritorno all'Astoria", promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con l'associazione il Palloncino Rosso. "Ritorno all'Astoria" intende trasformare questo spazio culturale inutilizzato in un bene comune tramite un percorso di cittadinanza attiva basato sulla riappropriazione dello spazio urbano.



Attraverso un ciclo di quattro laboratori teorico-pratici, Cercasi Anna ha scelto come suo campo di indagine lo stradario intorno all'ex cinema Astoria e in generale il quartiere Peep Ausa di Rimini, e come suo oggetto di ricerca la correlazione tra corpi, luoghi e suoni. Come metodo ha utilizzato interviste semi-strutturate e non strutturate ad abitanti e frequentatori e frequentatrici del quartiere, offrendo un focus sulle donne, sull'arte e sui suoni della vita quotidiana.



L'installazione sonora diffusa, realizzata dai e dalle partecipanti ai laboratori, propone di ri-abitare l'ex cinema Astoria come spazio espositivo sonoro interno e interiore.