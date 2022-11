L'Ambra di Talamello premiata tra i migliori formaggi al mondo

Attualità

Talamello

| 13:40 - 19 Novembre 2022

Foto Riccardo Gallini.



L'Ambra di Talamello in evidenza nella 34’ edizione dei Word Cheese Awards, una competizione internazionale che ogni anno vede sfidarsi i migliori produttori di formaggio del mondo. Quest’anno l’evento si è svolto a Newport in Galles con la partecipazione di 4434 formaggi provenienti da 42 paesi. Una giuria di 250 esperti provenienti da 38 nazioni diverse ha classificato i formaggi assaggiati in quattro categorie: Bronzo, Argento, Oro e Super Oro.



Per il formaggio stagionato in fossa, l'Ambra di Talamello, c'è stato un grande riconoscimento: il quindicesimo posto nella graduatoria Super Oro. "Le congratulazioni vanno a Rocca Toscana Formaggi azienda aretina, che con capacità e attenzione ad ogni fase della filiera, da anni produce questo formaggio utilizzando una tecnica di stagionatura che affonda le sue origini nel medioevo e che dona al prodotto il tipico colore ambrato, nonché specifiche caratteristiche organolettiche, olfattive e gustative: l’infossatura nelle antiche fosse arenarie di Talamello", evidenzia l'amministrazione comunale.



Ne nasce un formaggio dal sapore forte e deciso, di forma spesso irregolare, particolare dovuto alla sistemazione nella fossa, dal colore giallo paglierino al nocciola pallido e di pasta chiara e morbida. La struttura è friabile e il sapore dolce e leggermente piccante. Un formaggio da meditazione, che va assaporato poco per volta, masticandolo lentamente.



"È piacevole constatare che la bontà e la qualità di un prodotto caseario del proprio territorio ha trovato consacrazione internazionale fra i migliori formaggi al mondo!", chiosa con soddisfazione l'amministrazione comunale di Talamello.