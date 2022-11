Tumori femminili: a Novafeltria un importante convegno

Sanità

Novafeltria

| 13:22 - 19 Novembre 2022

Archivio.

Sabato 26 novembre il teatro sociale di Novafeltria ospita dalle ore 15 un importante convegno organizzato dal Poliambulatorio Valmarecchia con la partecipazione di Aovam e con il patrocinio del comune di Novafeltria. Si parlerà dei nuovi orizzonti della medicina personalizzata dei tumori femminili, con l'intervento di autorità in materia.



Dopo l'introduzione a cura della dottoressa Mara Valentini, moderatrice dell'incontro, e dopo i saluti del sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, alle 15.30 prenderà la parola Maurizio Genuardi, professore ordinario di genetica medica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il suo intervento riguarderà la prevenzione personalizzata dei tumori e del contributo della genetica. Alle 16.30 Lorenzo Menghini, oncologo e medico chirurgo, esperto in senologia, illustrerà "il percorso diagnostico per le donne con Brca mutato". Gli altri esperti attesi sul palco, per le loro relazioni, sono a loro volta due stimati medici chirurgi, Cesare Magalotti e Simonetta Draghi.



Il convegno si concluderà con gli interventi di Loredana Pau (vice presidente Europa Donna Italia) e di Oddo Triani, presidente Aovam.