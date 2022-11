Misano, tanta partecipazione all'incontro con Marcello Veneziani

Attualità

Misano Adriatico

| 12:58 - 19 Novembre 2022

Marcello Veneziani protagonista al cinema teatro Astra di Misano.



É stato l'appuntamento più applaudito quello con Marcello Veneziani che ha chiuso ieri (venerdì 18 novembre) la fortunata rassegna filosofica dedicata la tema della libertà, tenutasi al cinema-teatro Astra di Misano. Davanti ad una platea di alcune centinaia di persone, Veneziani ha parlato della cappa che comprime la libertà. «Ma in che mondo viviamo? Abbiamo perso il senso del presente e non riusciamo più ad avere una visione generale della realtà. È come se fossimo sotto una cappa. Ne avverti il peso, anche se non ha fattezze e non ha confini, è ineffabile e avvolgente. La Cappa occulta la bellezza, la grandezza, il simbolo, il mito, il sacro, il mondo reale».



Proseguendo nella sua indagine sulle radici del nostro vivere, Marcello Veneziani si interroga sulla scomparsa della realtà, della tradizione, della natura. Ci invita a prendere coscienza di un'adesione automatica al canone dominante, tra divieti, obblighi e cancellazioni veicolati da media e poteri. «Tutto perde contorno, consistenza, memoria e visione», afferma Veneziani. «I sessi sconfinano e mutano, le differenze scolorano e si uniformano, la natura è abolita, la realtà è revocata; la nuova inquisizione censura e corregge, il regime di sorveglianza globale traccia e controlla la vita tramite l'emergenza e la priorità assoluta della salute, domina il vivere a ogni costo. Ma anche il passato sparisce, tramonta ogni civiltà; svaniscono i luoghi, compresi quelli di lavoro, in una società delocalizzata, senza territorio. La schiavitù prosegue a domicilio, con lo smart working. Perdendo il mondo ripieghi su te stesso, in un selfie permanente; la cappa favorisce il narcisismo solitario e patologico di massa». E' stato quello di Veneziani un excursus ragionato tra le follie odierne e i tabù vigenti, un serrato esercizio di critica per vivere il presente e non subirlo. Con il proposito finale, applauditissimo, di tentare un nuovo assalto al cielo per liberarlo dalla cappa.