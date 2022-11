Ubriaco causa un incidente e fugge, rintracciato. In auto aveva anche la droga

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:29 - 19 Novembre 2022

Dopo aver tamponato un'automobile a Santarcangelo, si è dato alla fuga sulla via Emilia, prima di essere fermato a Savignano sul Rubicone da una pattuglia della polizia locale: un 45enne italiano è finito nei guai martedì scorso (15 novembre) e dopo la denuncia per guida in stato di ebbrezza, rischia anche di dover rispondere di omissione di soccorso e lesioni colpose. Alla guida di una Lancia Ipsilon, il 45enne ha tamponato un'automobile per poi dileguarsi. Una volta fermato dalla polizia locale, è stato sottoposto a test dell'etilometro: aveva un tasso alcolemico superiore di quattro volte al limite di legge. Nella sua vettura è stato trovato anche un piccolo quantitativo di marijuana. La polizia locale ha provveduto anche al ritiro della patente e al sequestro dell'auto.