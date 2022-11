Riccione, premio San Martino d'Oro: ultima settimana per inviare le segnalazioni

Attualità

Riccione

| 10:41 - 19 Novembre 2022

Il Premio San Martino d'Oro di Riccione.

Ultima settimana per segnalare le candidature per la seconda edizione del Premio San Martino d’Oro Città di Riccione. Come già annunciato, l’amministrazione comunale ha deciso di limitare a due il numero dei premiati, uno per categoria: San Martino d'Oro 2022 e San Martino d'Oro 2022 come ambasciatore di Riccione nel mondo.

Il Premio San Martino d’Oro Città di Riccione verrà assegnato nel mese di dicembre 2022 nell'ambito di una cerimonia pubblica: l'Amministrazione comunale chiede alle associazioni, le categorie economiche, le varie organizzazioni e alla cittadinanza in generale di segnalare persone, enti e realtà territoriali particolarmente meritevoli per l'assegnazione del Premio.

L’amministrazione informa che è ancora possibile effettuare segnalazioni: dovranno pervenire entro la giornata di domenica 27 novembre. Ne sono già pervenute molte decine. Una volta esaminate tutte le indicazioni, sarà la giunta comunale a indicare i premiati.



L’onorificenza, come da Regolamento, viene attribuita a tutti coloro che, nei vari campi, si adoperano o si sono adoperati per il bene della città: persone, enti, associazioni e organismi che si siano particolarmente distinti in campo culturale, scientifico, industriale, lavorativo, sportivo, filantropico o per atti di coraggio in nome dei valori della solidarietà umana.



Ecco di seguito i contatti a cui inviare le proposte o richiedere informazioni: cultura@comune.riccione.rn.it tel. 0541 693534 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30; giovedì anche dalle 15 alle 18).