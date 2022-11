Tennis Club Viserba affronta domenica in casa il Circolo della Stampa Sporting Torino

Sport

Rimini

19 Novembre 2022





Torna a giocare sui campi di casa il Tennis Club Viserba domani (domenica), dalle 10, nella 6° giornata della prima fase del campionato di A2 maschile. La formazione riminese riceverà la visita del Circolo della Stampa Sporting di Torino che può schierare il 2.1 Stefano Reitano, i 2.2 Edoardo Zanada e Federico Maccari ed i 2.3 Gianluca Bellezza Quater e Denis Costantin Spiridon, oltre al 2.4 Federico Luzzo. Match complicato, ostico, ma non impossibile, per il team capitanato dai maestri Marco Mazza e Luca Gasparini che vanno in cerca di un risultato utile per cercare di agguantare il 5° posto che vorrebbe dire salvezza diretta. Il Tennis Club Viserba si presenta al completo, con il 2.1 Manuel Mazza n.1 della squadra, mentre si vedrà solo domani che tipo di squadra verrà messa in campo dai tecnici piemontesi.

Questa la classifica prima della 6° giornata: Santa Margherita Ligure 12, Tc Bisenzio 10, Eur Sporting Club Roma, Circolo della Stampa Sporting Torino 6, Canottieri Padova 5, Tennis Club Viserba 3, Tc Cagliari 1