Violenza privata: l'ex sindaca di Montefiore Vallì Cipriani a processo

| 07:40 - 19 Novembre 2022

L'ex sindaca di Montefiore Conca, Vallì Cipriani, è a processo per violenza privata aggravata in concorso, assieme a un ex consigliere comunale. Come riporta il Corriere Romagna, l'episodio risale al 27 luglio 2015: i due imputati sono accusati di aver esercitato forti pressioni sulle titolari di un bar, affinché ritirassero una raccolta firme indetta da un gruppo di cittadini allo scopo di salvare l'ufficio postale del paese. Dalla sindaca e dal consigliere sarebbe partito l'ordine, alle esercenti, di restituire i fogli della petizione ai promotori, ordine poi ribadito al telefono con la minaccia di far chiudere loro il bar. Il locale Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto e ora l'ex sindaca, difesa dagli avvocati Maresi e Morolli, si ritrova a processo assieme all'ex consigliere comunale, assistito da Umberto De Gregorio.