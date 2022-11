Volley C femminile, Emanuel Riviera espugna Forlì (0-3)

Sport

Rimini

| 21:14 - 18 Novembre 2022

Troppa la differenza fra Riviera e le giovani di Libertas che non hanno trovato la chiave per mettere in difficoltà le ospiti pur rimaneggiate causa due infortunate e Sangoi che, durante il riscaldamento, ha sentito una piccola fitta alla caviglia e quindi è stata tenuta precauzionalmente a riposo da coach Bazzocchi.

Coach Fresa mette in campo Altini, Bertaccini, Marisi, Ikenna, Stradaioli, Monti e libero Petrini Risponde Bazzocchi con Magi, Pasolini, Morelli, Morettini(K), Orsi, Catalano e libero Forlani.

Emanuel subito avanti dopo il cambio palla con un primo parziale di 7 a 2 confermato al secondo tempo chiesto da Fresa da 10 a 16. Il primo set va avanti senza altri scossoni con le Riminesi che amministrano e chiudono.

Il secondo parziale è copia del primo: Ikenna e la capitano Stradaioli cercano di animare le compagne con alcune buone giocate, ma il risultato finale non da adito a ulteriori commenti.

Nel terzo la Claus tenta un colpo di coda e per la prima volta si ritrova in vantaggio (6-3). Il Riviera però non ci sta, velocizza il gioco, mette in mostra una buona media in attacco (50%) e conferma la crescita in difesa.

Nulla da fare per le forlivesi, ancora troppo giovani e inesperte per la serie C con una ricezione fallosa e con troppi errori, ma che hanno dalla loro tutto il tempo per crescere. Il Riviera dà dimostrazione di crescita pur dovendo correggere il tiro sia in battuta (troppi ancora gli errori), sia in ricezione (maggiore precisione). Bene la serata in attacco con in evidenza sia le bande, sia le centrali e con una Catalano che si è prodigata con una regia ottima mettendo in condizione la prima linea di variare gli attacchi facilitando così una rapida conclusione dell’incontro.

Sabato 26 primo derby cittadino con le “consorelle” della SG Volley alla palestra Sforza in via Briolini.



EMANUEL RIVIERA: Orsi 13, Catalano 1, Morelli 14, Morettini 5, Magi 13, Pasolini 2, Marconato 2, Forlani libero. N.e.: Moras e Del Rosso. N.d.: Fiorucci, Fabbri, Sangoi

Note Aces: Rimini 9 – Forlì 6

B.s.: Rimini 13 – Forlì 9

Muri: Rimini 5 – Forlì 0

Attacchi punto: Rimini 36 – Forlì 19

Errori: Rimini 10 – Forlì 17

Rimini: attatto 50% - ricezione 72%

Arbitri: Di Bernardo e Dozza di Ravenna