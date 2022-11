Riccione: Marlù compie 20 anni, più dipendenti e store

Attualità

| 18:59 - 18 Novembre 2022

Marlù, il marchio di gioielli per tutte e per tutti, fondato nel 2011 dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri, compie vent’anni. Un momento importante per un’azienda entrata tra i marchi leader del mondo moda e accessori, in costante crescita imprenditoriale e commerciale. Marlù sceglie di festeggiare il suo anniversario, insieme a tutto il suo staff di quasi duecento collaboratori, in un luogo importante della sua storia: Riccione.



Oggi i negozi in tutta Italia sono 44 a cui si aggiungono quelli di San Marino e Budapest. A questi vanno poi sommati i 260 spazi dedicati e gli oltre 1.500 corner in punti vendita multimarca in tutta Italia. I dipendenti sono passati da 45 nel 2019 a 80 nel 2022 nelle tre sedi di San Marino, con l'aggiunta di 13 dipendenti che operano nel mercato asiatico (Cina). Negli store monomarca i dipendenti sono 72. "La soddisfazione" per la strada percorsa in questi vent'anni "è immensa - ha detto Marta Fabbri a margine della cerimonia - perché è un sogno che ho realizzato assieme alle mie sorelle e grazie alle mie sorelle". La più grande sfida per l'azienda, ha detto, è stata sul piano della "comunicazione": "Vedere le cose in maniera diversa, da più punti di vista, in maniera mai convenzionale. È stata una scommessa ed è stato difficile portarla avanti, perché non è semplice fare quello che la gente non è abituata a vedere o a sentire. Però è stata vincente". Il momento più difficile è stato il lockdown per il Covid, "perché l'ignoto si è presentato davanti a noi". In quel periodo "siamo tornati indietro di fatturato di tre anni, ma l'anno dopo il Covid il fatturato è tornato alla stessa crescita dell'anno prima del Covid". Nel 2020, primo anno di pandemia, Marlù ha aperto 15 negozi: Milano, Firenze, Reggio, Euroma, Catania, Gran Reno, Aprilia, Adigeo, Grande Mela, San Martino, Budapest, Adriatico2, Pontino, Centro Sicilia, Limbiate.