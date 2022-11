Il cinema incontra la fotografia al Supercinema Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 18:41 - 18 Novembre 2022

Nino Migliorini.

Il legame tra fotografia e cinema è sempre stato indissolubile. Una relazione a cui il Supercinema Santarcangelo ha deciso di rendere omaggio insieme agli amici di Si Fest Savignano Immagini Festival dedicandogli due serate speciali.

Due appuntamenti su due grandi maestri della fotografia: Luigi Ghirri e Nino Migliori.

Due serate che vedranno sul palco ospiti dal vivo come registi, curatori e fotografi che interverranno in sala accompagnando la proiezione dei film e il dialogo con il pubblico a partire dalla première che si terrà sabato 26 novembre alle 21.00. Serata speciale che vedrà tra il pubblico ospiti d’eccezione, fotografi e amici di Luigi Ghirri.



Primo appuntamento quindi Sabato 26 novembre - ore 21.00 con “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” per la regia di Matteo Parisini (Italia 2022 / 73 min). In sala il regista in dialogo con Adele e Ilaria Ghirri.

Partendo dai suoi scritti verranno ripercorse le tappe della sua vita. Un viaggio nei luoghi di provincia: terre, acqua, colline, orizzonti infiniti. Una ricerca sul suo lavoro, concepito come un alfabeto in cui ogni immagine esiste solo grazie alle altre.



Il secondo appuntamento Sabato 17 dicembre - ore 20.30 con “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza” per la regia di Elisabetta Sgarbi (Italia 2022 / 42 min.) In sala la regista in dialogo con il fotografo Nino Migliori, l’aiuto regista Eugenio Lio e il compositore Mirco Mariani.



Nel film Nino Migliori si racconta per la prima volta ripercorrendo la sua vita artistica e personale, le sue imprese e sperimentazioni. Nato nel ‘26 è uno tra i più multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia. Nella sua produzione si intrecciano diversi filoni di ricerca e sperimentazione. Racconta Elisabetta Sgarbi: «È un film su Nino Migliori che, sin da subito, sfugge di mano e diventa un film di Nino Migliori».