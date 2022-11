Natale delle Meraviglie a San Marino con il magico 'Polar Express'. Ecco tutto il programma

Eventi

Repubblica San Marino

Il Natale delle Meraviglie di San Marino quest'anno sarà “Un viaggio incredibile!”. Sammarinesi, turisti e visitatori dell’edizione 2022/2023 del Natale della Repubblica di San Marino saranno immersi in un’atmosfera da favola che li porterà a salire sul magico treno in partenza per un’esperienza emozionale unica.



Tema, allestimenti, attrazioni, eventi e campagna promozionale sono state presentate questa mattina (venerdì 18 novembre) in conferenza stampa dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, dal Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica, da Alberto Di Rosa di NexTime Eventi e dal Direttore Artistico Simone Ranieri.



Il viaggio avrà inizio con l’inaugurazione di sabato 26 novembre alle 16.30 in Piazza della Libertà.



Il Polar Express sarà in Piazza della Libertà, dove ci si potrà immergere in un fantastico mondo allietato da musiche natalizie, suoni e luci e dove al fischio del Capotreno si potrà salire e partire per “Un viaggio incredibile”. L’attrazione è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30, gli show si terranno alle 16.30, 17.30, 18.30 e 19.00.



I più piccoli e i sognatori di ogni età, dalle 10.00 alle 19.30 a Campo Bruno Reffi, troveranno la meravigliosa “Fabbrica dei Giocattoli” per scoprire insieme a Babbo Natale e ai suoi aiutanti come si costruisce il gioco perfetto! 300 metri quadri di spazio coperto, riscaldato ed accogliente ad ingresso libero, con laboratori creativi, macchinari magici, progetti segreti, trucca-bimbi e tante attività da fare insieme a Babbo Natale e ai suoi magici aiutanti! Non mancherà la cassetta delle lettere per spedire le letterine.



Il 10, l’11, il 17 e il 18 dicembre alle 16.00 e alle 18.00 all’interno della “Fabbrica dei Gocattoli” si potrà assistere al Family Show scritto e diretto da Simone Ranieri di Illusion Group per Il Natale delle Meraviglie, uno spettacolo travolgente e ricco di effetti speciali, in cui danzatori, cantanti, acrobati e artisti circensi abiteranno il palco rendendo il pubblico protagonista e partecipe nella risoluzione del racconto. Coreografie di Matteo Addino, noto coreografo di show musicali, teatrali e televisivi e coreografo de “Il Cantante Mascherato” di RaiUno. La prevendita ufficiale dei biglietti è su vivaticket.it, al Music Store presso il Centro Commerciale Atlante di Dogana e all’Infopoint di Porta della Fratta; l’ingresso ha un costo di € 5,00.



Come ogni anno non mancherà la pista del ghiaccio che sarà posizionata nel “Polar Park” di Cava dei Balestrieri dove sarà possibile pattinare e vivere la magia degli show della neve. Il Polar Park sarà aperto dal 26 novembre al 23 dicembre tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30; il sabato, la domenica, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre dalle 10.00 alle 19.30. Dal 24 dicembre all'8 gennaio tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.00. Show della neve tutti i giorni alle 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.



Piazzale Domus Plebis aspetta i turisti che visiteranno San Marino con l’incredibile campanellino, cornice ideale per scattare indimenticabili selfie e per partecipare al photo contest #sanmarinounviaggioincredibile. Per tutta la durata dell’evento sarà infatti attivo un concorso per chi scatterà una foto nelle principali attrazioni del Natale delle Meraviglie e la pubblicherà sul suo canale Instagram con #sanmarinounviaggioincredibile come tag. Si potrà vincere un Notebook Lenovo Think Book 15 G3 ACL messo in palio da TIM San Marino.



Non è Natale senza il calore delle tipiche Baite di Montagna. Ritornano i tradizionali Mercatini Natalizi di Via Eugippo, Via Donna Felicissima e Piazzale Bartolomeo Borghesi che accolgono i visitatori con articoli da regalo, artigianato, prodotti tipici, food e dolciumi.



Confermati gli allestimenti luminosi; le luminarie che accendono il calore del Natale e trasmettono emozioni uniche saranno installate lungo le contrade e nei luoghi iconici del Centro Storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO.



Per gli appassionati di treni all’interno della Galleria Cassa di Risparmio di San Marino sarà possibile visitare la Mostra del Treno Bianco Azzurro e ripercorrere le tappe più caratteristiche del famoso viaggio Rimini – San Marino attraverso oggetti e cimeli originali dell’epoca e inedite fotografie grazie alla collaborazione con l’Associazione Treno Bianco Azzurro.



Sabato 26 novembre appuntamento in Piazza della Libertà, alle ore 16.30 con Rebby e Molly, youtuber sammarinesi, per l’apertura ufficiale dell’evento; domenica 4 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 la parata per le contrade del Centro Storico con mini show in Piazza Titano e Piazza Garibaldi mentre venerdì 30 dicembre alle 16.00 si esibirà sempre per le contrade del Centro Storico la “Santa’s Funky Band”



Per Capodanno si torna a festeggiare su Piazzale Lo Stradone con “La Notte dei Giocattoli” e con l’energia travolgente della Party Band dei Giocattoli che infiammerà il palco dello Stradone di San Marino. Per la prima volta sarà il mondo dei giocattoli, guidato dall’Omino Focaccina, trampolieri, Grinch e Balocchi ad aprire le danze e a stare con noi durante la notte più attesa dell’anno: il Dj set sarà curato da Lorenzo Giardi che insieme a danzatori, cantanti e performer condurrà San Marino nel nuovo anno.



Il 6 gennaio alle 16.00 e alle 19.00 il saluto dei magici personaggi de “Il Natale delle Meraviglie” alla Repubblica di San Marino con lo show “Le Fate Danzanti”. Le regine dei ghiacci, accompagnate da fatate danzatrici e dagli immancabili gnomi giocolieri, intratterranno il pubblico con una stravagante parata.



Ogni domenica fino al 31 dicembre, alle 9.00, le guide turistiche sammarinesi accompagneranno i turisti in un tour guidato “Alla scoperta di San Marino, Patrimonio Unesco” con ritrovo da Porta San Francesco.



Il servizio By Train, trenino su gomma collegherà Piazzale Nazioni Unite, Piazzale Lo Stradone e i parcheggi numero 2Bus, numero 3, numero 5 e numero 6.



Nei 4 infopoint sarà in distribuzione il Biglietto Polar-Express da obliterare in quattro location: Piazza della Libertà, Polar Park, Fabbrica dei Giocattoli e Porta San Francesco. Al completamento del biglietto, il visitatore potrà ricevere un gadget e presentandolo presso gli esercizi esercizi commerciali aderenti, usufruire di speciali benefit.



LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA



Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Come sapete per l’organizzazione di questa edizione de Il Natale delle Meraviglie è stato istituito un avviso pubblico che è stato affidato a NexTime Eventi che torna così ad organizzare il nostro principale evento della stagione turistica invernale. Il tema del treno, del viaggio e del Polar Express ci ha colpito subito, è un tema che emoziona grandi e piccini e che vediamo affine alle iniziative della Segreteria di Stato. Siamo certi che i turisti e i visitatori che verranno a visitare Il Natale delle Meraviglie troveranno l’atmosfera che si aspettano. Come è noto nonostante la situazione emergenziale terremo accese luminarie e pista del ghiaccio anche se in orari contingentati. Non mancheranno gli spettacoli e ovviamente nemmeno la tradizionale festa di Capodanno su Lo Stradone. Sono certo che sarà un’edizione memorabile, l’appuntamento è ovviamente per il 26 novembre, data del viaggio inaugurale del nostro Polar Express”.



Annachiara Sica (Direttore Ufficio del Turismo): La 20° Edizione de “Il Natale delle Meraviglie – Un viaggio incredibile” è un progetto in linea con il valore comunicativo e il ruolo di primaria importanza che gli eventi durante il periodo natalizio ricoprono nel segmento turistico. Il Natale delle Meraviglie si riconferma un vero e proprio prodotto dal forte appeal, in grado di attrarre un numero di visitatori sempre maggiore e che punta alla valorizzazione di San Marino come meta turistica d’eccellenza, grazie al coinvolgimento degli operatori della filiera turistica che, siamo certi, regaleranno experience uniche. Nei 26 giorni di evento avranno luogo anche eventi collaterali, che contribuiranno ad arricchire ed animare l’offerta del periodo più magico dell’anno”.



Alberto Di Rosa (NexTime Eventi): “Siamo davvero orgogliosi di tornare ad organizzare gli eventi natalizi del nostro Paese. Il Natale delle Meraviglie per la programmazione turistica sammarinese è un evento clou ed è un onore sapere che la proposta scelta dalla Segreteria di Stato e dall’Ufficio per il Turismo è la nostra. Lavoriamo per grandi clienti nazionali ed internazionali ma è sempre un piacere poter portare le nostre creazioni nel nostro Paese. Cercheremo di organizzare un evento immersivo ed emozionale che porti le persone in un vero e proprio viaggio fantastico grazie alle nostre installazioni create ad hoc per questo evento. Non solo il viaggio immaginario del Polar Express ma anche e soprattutto il viaggio nelle atmosfere tradizionali del Natale, dei giocattoli, della neve e del ghiaccio. Non solo attrazioni ed installazioni ma veri e propri show per le famiglie”.



Simone Ranieri (Direttore artistico – NexTime Eventi): “Abbiamo scelto il tema del Polar Express perché è da sempre un tema affascinante, quella del treno che viaggia lungo i ghiacci verso la casa di Babbo Natale è una storia che tutti conoscono e dalla quale tutti restano colpiti. Come sempre il nostro obiettivo è quello di emozionare turisti e visitatori e per riuscirci ci affidiamo a musica, luci, proiezioni, allestimenti ed esibizioni di artisti che hanno un curriculum internazionale. Lo show principale è come sempre quello di Piazza della Libertà ma saranno molte le aree del Centro Storico che si animeranno per farci sognare. Vorrei soffermarmi in particolare sui 4 show che si terranno all’interno della “Fabbrica dei Giocattoli” e che sono stati scritti appositamente per il Natale di San Marino e che coinvolgeranno acrobati, ballerini e artisti internazionali”.



Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com