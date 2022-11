Basket C Silver, Titans di scena domenica a Porto San Giorgio

Sport

Repubblica San Marino

| 16:45 - 18 Novembre 2022

Sono Titans in viaggio, quelli che domenica affrontano l’ottava giornata di campionato. Con un bilancio più che lusinghiero (5 vinte e 2 perse), Macina e compagni fanno visita a Porto San Giorgio, squadra che ha già osservato il turno di riposo e che ha vissuto momenti molto diversi in questo inizio di campionato (prima tre vittorie, poi tre sconfitte, bilancio 3-3). Si gioca domenica al PalaSavelli, palla a due alle ore 18.15.



Coach Rossini, ti chiedo due parole sulla partita con Perugia…

“È stato un peccato e lo dico perché per tre quarti abbiamo espresso la miglior prestazione stagionale. Poi un calo d’intensità che è demerito nostro, unito a un avversario che aveva preso fiducia, ha incanalato la partita su binari a noi sfavorevoli. Perugia ha giocato leggera e ha vinto, noi abbiamo sprecato un’occasione ma non ne dobbiamo fare un dramma. Bisogna ripartire dai primi tre quarti, giocando in quella maniera dimostriamo di poter essere competitivi con tutti. In ogni caso al momento il bilancio stagionale dice che siamo in linea con le aspettative”



Come sta la squadra?

“Stiamo tutti bene. Qualche acciacco per Macina a inizio settimana ma nulla di preoccupante, a Porto San Giorgio ci sarà”



Qual è la tua valutazione di Porto San Giorgio?

“Il loro gioco passa molto per i due americani Bullock (15.7 punti) e Whatley (18.7 punti), una guardia tiratrice e un’ala che sanno essere sempre molto pericolosi. La squadra è partita fortissimo vincendo le prime tre partite, ora è un attimo in calo ma rimane sempre da prendere con le pinze. Difficile da valutare, sicuramente troveremo un gruppo ferito dai recenti risultati che avrà tutte le intenzioni di riscattarsi davanti al pubblico amico. Per noi la prima cosa da fare sarà ricompattarci e pensare a ritrovare le nostre certezze. Il tutto senza disunirci e facendo massima attenzione a chi abbiamo davanti. Andremo a Porto San Giorgi