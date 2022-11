Volley B2 femminile, Lasersoft in trasferta a Porto San Giorgio

Sport

Riccione

| 16:42 - 18 Novembre 2022

Serie B2 femminile

Torna in campo sabato a Porto San Giorgio (fischio d'inizio alle ore 21:00) la Lasersoft Riccione vogliosa di portarsi a casa altri tre punti (dopo quelli della scorsa giornata contro Porto Potenza Picena) per non perdere contatto dalle primissime posizioni della classifica. Dall'altra parte della rete ci sarà la De Mitri Carlo Forti Fermo vogliosa anch'essa a bissare il successo ottenuto in quel di Castenaso al tie break dello scorso week end. Un avversario che si trova nelle retrovie della graduatoria ma non per questo deve essere sottovalutato e punterà anche sull'aiuto dei propri tifosi per provare ad ottenere un successo che sarebbe davvero prestigioso. Ma il team di Piraccini non ha alcuna intenzione di perdere punti e farà di tutto per uscire vincitrice da questo confronto che si presenta tutt'altro che banale.



Serie C maschile

Sabato 19 novembre ore 18.00 tra le mura amiche del pala Nicoletti i ragazzi della serie CM Prime Cleaning Riccione ospitano il Volley Cesenatico, per la settima gara di campionato. Appuntamento in cui vede arrivare i ragazzi di coach Botteghi da sei vittorie consecutive che hanno permesso ai riccionesi di conservare la loro imbattibilità. Con Cesenatico l'intenzione è sempre quella di continuare su questa scia per rimanere agganciati alla corazzata Paola Poggi a punteggio pieno e capolista del girone.