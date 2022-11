Cambio della guardia al Reggimento "Vega": il Colonnello Cardillo vola in Grecia

Attualità

Rimini

| 15:38 - 18 Novembre 2022

Discorso di commiato del Comandante Cardillo.

Cambio della guardia alla guida del 7° Reggimento Aviazione "Vega": il Colonnello Marco Cardillo, con il simbolico passaggio della Bandiera di Guerra, lascia dopo tre anni il comando al parigrado Enrico Tamagnone. Il Colonnello Cardillo assumerà un nuovo incarico in ambito internazionale presso il “Greece Headquarters” del NATO Rapid Deployable Corps in Grecia, a Salonicco. Il Colonnello Tamagnone proviene dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).



Una cerimonia, quella di questa mattina (18 novembre) che è stata presieduta dal Comandante della Brigata Aeromobile “Friuli” Massimiliano Belladonna, dove sono intervenuti il Prefetto di Rimini Forlenza, le autorità civili e militari locali, i Gonfaloni della città di Rimini e di Riccione e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.



“Un periodo intenso” - ha detto nel suo discorso di commiato il Colonnello Cardillo – “in cui il Reggimento è stato protagonista di diverse attività addestrative ed operative in Italia e all’estero. In particolare, sul territorio nazionale, il Vega è stato impegnato in prima linea in supporto alle Istituzioni locali nell’emergenza sanitaria Covid19, rinforzando i già saldi rapporti con le Amministrazioni del territorio, ritenute fondamentali per creare quel necessario legame con i cittadini, dimostrando di esserci sempre”. Il Comandante cedente ha infine espresso un sentito ringraziamento a tutto il personale del Reggimento per il lavoro svolto, per la passione e la motivazione dimostrate nel servizio e per il sentimento di sincera appartenenza all’unita di volo.