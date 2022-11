Riccione, variazione al bilancio: altri 308mila euro per contrastare caro bollette

Attualità

Riccione

| 15:34 - 18 Novembre 2022

Al centro la sindaca Angelini.



Nella seduta del consiglio comunale di Riccione di ieri sera (giovedì 17 novembre) è stata approvata, con 16 voti favorevoli, 6 contrari e nessun astenuto, la proposta di ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 349 riguardante la Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024.



“Si tratta di una variazione significativa sia in parte corrente che in conto capitale, per complessivi 3,9 mln euro – ha spiegato l’assessore al bilancio Alessandro Nicolardi – Sottolineo che è stato registrato un disavanzo (nello specifico di 364 mila euro) in conto capitale ed un avanzo in parte corrente. Significa che anche questa volta, come peraltro nelle variazioni successive, abbiamo compiuto investimenti (quindi interventi ed opere con utilità pluriennale) superiori alle entrate in conto capitale, con lo scopo di lavorare in un’ottica strategica e di medio-lungo termine, pur cercando di assicurare il sostegno ai nostri concittadini, alle imprese ed alle situazioni di marginalità”.



Tra le voci variate, l’amministrazione provvederà allo stanziamento, con fondi propri dell’Ente, fino a 308 mila euro per la pubblicazione di due bandi a sostegno di famiglie e imprese per complessivi 400 mila euro, a contrasto dell’emergenza economica derivante dal caro energia.



“Infine, sono stati accantonati in occasione della variazione ulteriori 237mila euro al Fondo Riserva. – ha aggiunto Nicolardi - Gli equilibri di bilancio a tutti livelli restano inalterati e la proposta è sostenuta dai pareri contabile e tecnico favorevoli, oltre che dal parere favorevole del Collegio dei Revisori”.