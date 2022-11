Spopolamento in Valmarecchia, Sindaco di Pennabilli: "Siamo messi come il porco"

Attualità

Pennabilli

15:28 - 18 Novembre 2022

Mauro Giannini.



Intervenuto in collegamento con Videoregione, il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini si è soffermato sul tema dello spopolamento che sta affliggendo il territorio dell'Alta Valmarecchia. "Lo dico alla romagnola, siamo messi come il porco - ha esordito il primo cittadino - lo spopolamento è purtroppo dovuto a diversi fattori: la mancanza di lavoro, la maggior parte dei nostri ragazzi fanno i pendolari o vanno a vivere altrove, oltre a lavorare altrove".



Il sindaco ha posto in evidenza la carenza di servizi: "Non abbiamo un trasporto pubblico locale. I nostri scolari sono costretti a pagare il servizio: il comune non può garantirlo gratis. Ci sono delle misure regionali di sostegno al trasporto pubblico locale, ma da noi non c'è. Siamo trattati con disparità rispetto a chi ha la fortuna di avere servizi in casa". Una carenza di servizi che è anche strutturale: "Mancano tante attività commerciali che sono caratteristiche delle città. Abbiamo poi un isolamento geografico, da qui sono costretti a fare km per fare sport o anche per fare la spesa. E abbiamo un costo della vita più alto: l'inclemenza invernale comporta per noi alte spese di riscaldamento". Inoltre, ha sottolineato Giannini, chi vuole investire si ritrova a far fronte a tanti, troppi vincoli: "Penso anche agli agricoltori, fanno fatica ad aprire le attività. Come comuni montani facciamo fatica a partecipare ai bandi, perché ci serve il parere della Soprintendenza e i tempi per il parere sono lunghissimi, mentre quelli per presentare domande ai bandi sono brevi".



Il primo cittadino, in tema di servizi, ha puntato il dito anche sull'Unione dei Comuni: "Parlo ovviamente della mia esperienza, ma qui l'Unione dei Comuni ci ha tolto sovranità e autonomia senza darci servizi. Paghiamo senza avere servizi. E non è bello vedere la pianura prendere i soldi della montagna". Giannini ha aggiunto: "Da sindaco mi sono ripreso alcuni servizi, dalla polizia locale alla protezione civile, per gestirli in proprio. Sto potenziando l'apparato comunale".