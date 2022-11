Tante telecamere in arrivo, ma Rimini Sud dimenticata 'nonostante grande insicurezza'

Attualità

Rimini

| 15:10 - 18 Novembre 2022

Foto di repertorio.



Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi chiede, tramite un'interrogazione al consiglio comunale, un potenziamento della videosorveglianza nella zona di Rimini Sud "per sradicare lo spaccio di droga e contrastare la prostituzione".



La giunta comunale ha approvato il progetto di estensione della videosorveglianza che prevede l'installazione di 50 telecamere nel Parco del Mare nord, 50 in quello sud, 18 tra lungomare Spadazzi e Borgo Marina. In più altre telecamere lungo la Statale 16, nella zona svincolo Padulli.



"Tuttavia, nonostante i gravi problemi di sicurezza, illegalità e degrado urbano, non risulterebbero previste telecamere a Rimini Sud, a Miramare, Rivazzurra, Marebello, Bellariva", rileva in consigliere che evidenzia quanto "lo spaccio di droga" imperversi "tra viale Regina Margherita, viale Mantova, via Marconi" e la prostituzione in viale Regina Margherita.



"Da giugno 2021 richiamo l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di liberare Rimini Sud dalla malavita e dal degrado, l’installazione delle telecamere in tali zone è ausilio indispensabile per per il presidio da parte delle Forze dell’Ordine", evidenzia Renzi, che chiosa: "Vigileremo che venga concretamente e velocemente dato seguito a quanto richiesto, nell’interesse della sicurezza pubblica".



LE TELECAMERE CHIESTE DA RENZI A Miramare, nelle Vie Pomezia, Latina, Faenza, Marsala, Assisi e sottopasso, Locatelli, Viale Marconi; a Rivazzurra, nelle Vie Gubbio, Sarsina, Biella, sottopasso di Viale Bergamo, Viale Mantova, Parco Pertini; a Marebello e Bellariva, Parco ex Colonia Murri, e zona antistante (Piazzale della Chiesa) tra Via Rimembranze e Via Parma; lungo tutto Viale Regina Margherita da Bellariva a Miramare.