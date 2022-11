Santarcangelo, sindaca e assessori nelle scuole per leggere agli scolari

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:07 - 18 Novembre 2022

Alice Parma impegnata nella lettura con i bambini delle primarie di San Vito.



Anche quest’anno amministrazione comunale, biblioteca Baldini e Fondazione culture Santarcangelo, hanno aderito a “Libriamoci”. Nata con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e adulti sul valore e i benefici della lettura per la crescita, la conoscenza e la relazione con l’altro, l'iniziativa prevedeva infatti la partecipazione di volontari per letture ad alta voce nelle scuole di Santarcangelo: come ogni anno, ai membri del gruppo Reciproci Racconti, si sono affiancati anche alcuni amministratori.



Questa mattina (venerdì 18 novembre) la sindaca Alice Parma ha letto per bambine e bambine delle primarie di San Vito, l’assessore ai Servizi educativi e scolastici per gli alunni della scuola di Camerano, mentre nei giorni scorsi la vicesindaca Pamela Fussi si è recata alla Pascucci.