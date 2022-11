Covid, verso isolamento per 5 giorni per asintomatici e paucisintomatici senza tampone negativo

Attualità

13:48 - 18 Novembre 2022

I positivi al Sars-CoV-2, se asintomatici o paucisintomatici, potranno rimanere in isolamento per 5 giorni e poi uscire dall'isolamento senza tampone negativo. Lo annuncia il ministro della salute Orazio Schillaci che parla di "cinque giorni di isolamento per gli asintomatici e per chi non ha malattia virulenta". Schillaci, intervenuto a un evento in corso alla Farnesina, ha precisato: "Sulla revisione dell'isolamento per il Covid non ci sarà una semplice ordinanza, ma un decreto, perché bisogna modificare una legge, quindi ci vorrà qualche giorno".