Rimini in Azione 'scomunica' consigliere e assessore eletti con la lista Rimini Futura

Attualità

Rimini

| 13:20 - 18 Novembre 2022

Da sinistra Luca Pasini, il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore Francesco Bragagni.



Rimini in Azione esce dal progetto Rimini Futura, una delle liste che nel 2021 hanno sostenuto l'elezione di Jamil Sadegholvaad a sindaco di Rimini. Lo annuncia una nota del responsabile locale Luca Franca, in cui viene comunque ribadita fiducia al sindaco e la volontà di interloquire, durante i cinque anni di governo, direttamente con lui e non con l'assessore della lista Rimini Futura eletto, Francesco Bragagni.



Rimini Futura, che ha ottenuto il 3,6% di voti alle elezioni 2021, ha eletto non solo un assessore, ma anche un consigliere Luca Pasini. Bragagni e Pasini finiscono nel mirino di Rimini in Azione: "Più volte - spiega la nota - abbiamo chiesto invano al consigliere Pasini e all’assessore Bragagni di non essere informati solo a posteriori ma di essere coinvolti per prendere insieme le decisioni e i comportamenti da tenere in consiglio comunale, invece di apprendere le notizie dai giornali".



Questo comportamento "ha allontanato dal progetto molte sue componenti sia civiche che politiche, svuotandolo di qualsiasi significato", chiosa la nota.