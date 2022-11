I frantoi romagnoli protagonisti della Fiera dell'oliva di Coriano

Eventi

| 12:40 - 18 Novembre 2022

Fiera dell'oliva a Coriano.



Domenica 20 e 27 novembre torna a Coriano la Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali, quest'anno giunta alla 35^ edizione. E’ il grande appuntamento dell’autunno corianese dedicato all’olio extravergine di oliva, organizzato dalla pro loco con il patrocinio del comune e della regione Emilia Romagna.



Alla kermesse parteciperanno i più importanti produttori delle colline romagnole con la Casa dell’Olio dell'associazione Frantoiani Oleari dell’Emilia Romagna e undici oleifici romagnoli: Vasconi, Angelini, Lo Conte, Ripa & C., Podere La Torre, Sadafè, Pecci, Baffoni, Corazza, Bigucci e Pasquinoni. Il centro cittadino sarà inoltre animato dai tradizionali stand della pro loco disseminati lungo le strade e piazze.



L’appuntamento per il taglio del nastro sarà domenica 20 alle ore 11 alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, della giunta comunale e delle autorità.



Seguirà una visita agli stand degli oleifici per concludere con degustazioni di prodotti tipici del territorio nel centro storico.



Dalle ore 12 con la regia degli chef Angelo Baffoni e Gianmarco Meduri si potranno degustare primi piatti con prodotti rigorosamente a chilometro zero esaltati da olio Evo Novello come risotto ai porri e salsiccia, zuppa frantoiana, roast beef e carpaccio di manzo. Alle 17 è in programma una degustazione guidata di varie tipologie di olio evo condotta da Maurizio Seggion della Fondazione sommelier dell’olio. Immancabili i piatti della tradizione negli stand della pro loco come baccalà alla corianese, salsicce e olive, bruschette con olio evo delle colline di Coriano innaffiati dai tipici vini romagnoli.



L'evento sarà allietato dalla microband Bianch'ottoni dal vasto repertorio musicale tra folklore romagnolo, stornelli romani, musica napoletana e siciliana fino ai motivi più celebri delle canzoni italiane e i classici del jazz e della bossa nova.



“La Fiera dell’oliva è legata indissolubilmente a Coriano - commenta il sindaco Gianluca Ugolini -. Rifornirsi di olio buono o semplicemente assaggiare o degustare dei sani piatti con prodotti locali è una consuetudine che da generazioni richiama tantissime persone, non solo corianesi, ma anche provenienti da altri Comuni della costa o dell’entroterra. Valorizzare e confermare iniziative come questa rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione così come la promozione dei prodotti d’eccellenza del territorio”.



Nelle due domeniche della fiera, 20 e 27 novembre, il centro sarà chiuso al traffico e alla sosta mentre il percorso per gli autobus delle linee 20 e 42 sarà così modificato:



linea 20 Via Marano – rotatoria Vie Marano/Di Vittorio (ex semaforo) – Via Di Vittorio – rotatoria Vie Di Vittorio/Marano/Berlinguer – capolinea in Via Marano, nell'attuale fermata antistante le case Peep; linea 42 Via Balcone – a dx in Via Di Vittorio – capolinea all’altezza della P.za Della Resistenza – rotatoria Vie Di Vittorio/Marano/Berlinguer – Via Marano verso monte – rotatoria Vie Marano/Circ.ne – Via Di Vittorio – Via Il Balcone.