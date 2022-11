Rimini, cercasi comparse per ‘Ancora volano le farfalle’, film di Joseph Nenci

Attualità

Rimini

| 12:06 - 18 Novembre 2022

Il set del film.

Casting venerdì pomeriggio a Rimini: la produzione di “Ancora volano le farfalle” è alla ricerca di comparse per il film del regista Joseph Nenci. Il lungometraggio è in corso di realizzazione con riprese tra Rimini e Pesaro. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, venerdì 18 novembre, in zona Celle a Rimini dalle 17 alle 19. Per tutte le informazioni si può contattare casting@trasmetto.it oppure 347 388 8716.



“Ancora volano le farfalle” è liberamente tratto dalla storia di Giorgia Righi, 34enne di Gallo di Petriano in provincia di Pesaro Urbino. E’ affetta da Atassia di Friedrich, rara malattia di natura ereditaria dovuta alla degenerazione del midollo spinale e del cervelletto. Le riprese, iniziate a fine ottobre, mostrano alcuni momenti di vita reale della giovane - che la sceneggiatrice Antonella Marsili ha saputo miscelare in modo sapiente con la dimensione di fantasia - raccontando con efficacia il suo carattere fragile ma forte e determinato al tempo stesso.