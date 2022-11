Convegno su Margherita Zoebeli, intervento di Emma Petitti 'la scuola deve essere inclusiva'

Attualità

Rimini

| 11:41 - 18 Novembre 2022

Emma Petitti durante il convegno.

"Come Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna abbiamo avuto sostenuto il documentario diretto da Teo De Luigi 'Lo spazio che vive' e di contribuire al racconto di una realtà che ha segnato in maniera indelebile e significativa la città di Rimini e tutti coloro che le si sono avvicinati. Un lavoro corale in cui è presente, fra gli altri, il prezioso contributo di Andrea Canevaro, padre della pedagogia speciale che per anni ha lavorato al fianco di Margherita Zoebeli e dei docenti del Ceis".



La presidente Emma Petitti è intervenuta così al convegno organizzato oggi a Rimini dall'Università per ricordare Margherita Zoebeli, pedagogista di fama di cui quest'anno si celebrano i 110 anni dalla nascita.



"Come Regione crediamo che partire dai bambini e dalle bambine sia l'investimento più importante che si possa fare per porre le basi per il presente e il futuro della nostra società", sottolinea Petitti, che ringrazia gli organizzatori del convegno e dedica un pensiero a Teo De Luigi, regista riminese recentemente scomparso ('Sono sicura che la sua poesia nelle immagini e il suo modo magico di valorizzare i particolari non ci lasceranno mai e potremo ritrovarli ogni volta che ci soffermeremo a guardare le sue opere')".



Netta la posizione sul ruolo dell'istruzione nella nostra società: "La Regione Emilia-Romagna è da sempre attenta a scuole che sappiano valorizzare la pedagogia tenendo conto di tutti gli aspetti che la compongono, fra cui l'importanza dello spazio volto ad accogliere bambini e bambine: il CEIS -sottolinea Petitti- è stato il centro motore delle esperienze delle scuole materne in tutta la Regione. Questa esperienza riminese ha avuto un'importantissima influenza sulla pedagogia italiana, e non solo".