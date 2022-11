Mercati finanziari ed aiuto agli imprenditori, un convegno a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:35 - 18 Novembre 2022

Prof. Enrico Maria Cervellati.

Il prof. Enrico Maria Cervellati, CEO e Founder di EMC³ Solution, società di alta formazione e consulenza in ambito finanziario, sarà tra i relatori che prenderanno parte alle tavole rotonde, alla presenza di esperti, tecnici e professionisti, che si svolgeranno in occasione del secondo Meeting Nazionale di My Mind My Investment.



L'evento è in programma sabato 19 novembre all'hotel Savoia di Rimini dalle 9.30 alle 18.00. "Commercialisti in soccorso degli investitori: l'opportunità professionale data dai mercati finanziari di oggi": questo il titolo che farà da filo conduttore alla seconda edizione dell’appuntamento promosso dall'associazione di commercialisti My Mind My Investment.







Obiettivo della giornata è quello di mostrare, da diversi punti di vista, l’attività di formazione e assistenza degli investitori. Nel corso delle tavole rotonde, saranno affrontati temi come l'educazione finanziaria, la disciplina del comportamento, il valore del ruolo del commercialista e il futuro della professione tra organizzazione, specializzazione e marketing.







Il prof. Cervellati, uno dei maggiori esperti di finanza comportamentale in Italia, tratterà in particolar modo il tema dell’educazione finanziaria. “Attraverso l'educazione finanziaria vengono fornite le competenze di base per potersi orientare nelle scelte finanziarie, anche le più semplici, compiute nella vita di tutti i giorni: scelte di consumo, risparmio e investimento, ma anche assicurative, previdenziali, come pure quelle relative ai finanziamenti personali e ai mutui: obiettivo è quello di permettere alle persone di comprendere non solo cosa fare, ma anche cosa ‘non fare’, cioè gli errori da evitare per gestire al meglio il proprio denaro, non distruggere valore, ma crearlo, prendendo decisioni migliori” afferma il prof. Cervellati.



Il tema dell'educazione finanziaria è oggi molto sentito, perché rappresenta un mix tra tecnica e approccio psicologico a una materia che coinvolge tutte le sfere della vita, da quella professionale a quella privata e familiare. E i commercialisti sono solitamente i primi advisor degli imprenditori dato che sin dalla nascita di una impresa, ne curano i vari aspetti economico-finanziari. E’ quindi importante che siano in grado di affiancare l’imprenditore stesso quando decide come investire i frutti del proprio lavoro, anche in termini di tutela nel comportamento e nelle competenze rivolte al mondo degli investimenti finanziari.