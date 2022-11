Il pluripremiato 'Boiling point' al cinema Tiberio di Rimini

Eventi

| 11:31 - 18 Novembre 2022

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini domenica 20 novembre alle ore 15 e alle ore 19 e lunedì 21 novembre alle ore 18.30 (proiezione in versione originale inglese con sottotitoli in italiano) e alle ore 21 (biglietti interi € 7, ridotti, € 6, ridotti Tiberio Club € 5) ritorna il film Boiling Point – il disastro è servito di Philip Barantini con Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham, Jason Flemyng e Hannah Walters. Tutto in una notte tra i tavoli di un ristorante: il secondo film dell'attore e regista Philip Barantini è un racconto serrato, costruito su un unico piano sequenza, dall'ambientazione affascinante, che tiene la tensione alta grazie a uno scenario da incubo per ogni ristoratore, in cui ogni cosa che può andar male finisce per andare anche peggio.



Lo chef Andy arriva in ritardo per il turno serale presso il suo ristorante londinese. Ai problemi personali con il figlio e l'ex-moglie si aggiungono le piccole beghe tra i membri del suo staff e un'ispezione sanitaria che ha trovato qualche magagna nella cucina. La squadra si prepara comunque ad accogliere gli ospiti, guidati dalla manager Beth, mentre l'aiuto di Andy, Carly, medita di accettare un'offerta di lavoro altrove. A complicare le cose ci si mette l'arrivo di Alistair, un tempo mentore di Andy e ormai divenuto celebrity chef in televisione. Tra i due c'è tensione, rivalità, e delle questioni di affari da risolvere.



Il film ha vinto quattro premi British Independent (Miglior Casting, Migliore Attrice non protagonista, Migliore Fotografia, Miglior Suono).