| 10:59 - 18 Novembre 2022

Davide Bagnoli.

Saranno celebrati domani, sabato 19 novembre, i funerali di Davide Bagnoli l'ex scout 40enne scomparso nella notte tra domenica e lunedì. Il riminese, residente a Bellariva, molto conosciuto per il suo impegno del Gruppo Scout Rimini 5, è morto per un malore improvviso durante la notte. Questa sera, venerdì 18, alle 20.30 il Rosario nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Bellariva. Il funerale nella stessa chiesa si terrà, come detto, sabato mattina alle 9.