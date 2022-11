Economia sociale per la resilienza delle comunità, la provincia di Rimini al meeting olandese

Attualità

Rimini

| 10:52 - 18 Novembre 2022

La delegazione italiana.

Si è conclusa giovedì la missione di tre giorni a 'S-Hertogenbosch (Den Bosch), in Olanda, della delegazione della Provincia di Rimini che ha preso parte al meeting del progetto europeo COSME – LADESE (Local action plans for a design driven social economy).



La delegazione della Provincia era composta dai funzionari Franco Facondini e Christian Maffei .



Il progetto, i cui partner fanno capo a Italia, Grecia e Olanda, si inquadra nelle "Missioni dell'economia sociale per la resilienza delle comunità" e vuole rafforzare la resilienza e aumentare la capacità di risposta alle crisi da parte delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, delle PMI dell'economia sociale e della società civile.



La costruzione della resilienza locale può avvenire attraverso processi di apprendimento che scaturiscono dalla collaborazione transnazionale e interregionale, con la condivisione e la replica di buone pratiche e di storie di successo, promuovendo le imprese e le organizzazioni dell'economia sociale e il loro ruolo a livello territoriale e, infine, con lo sviluppo di piani d'azione locali per l'economia sociale.



Le tematiche affrontate nel meeting olandese sono quelle che la legge regionale n. 19/2014 "Norme per la promozione e il sostegno dell'Economia Solidale" promuove per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità.



"L'economia solidale che la Provincia di Rimini sta cercando di promuovere con il progetto europeo COSME-LADESE – dichiara il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – è quel modello economico culturale e sociale che si ispira a principi di eticità e giustizia, equità e coesione sociale, solidarietà e centralità della persona, tutela del patrimonio naturale e legame con il territorio. È un modello che rappresenta la migliore risposta per affrontare, con coerenza ed efficacia, situazioni di crisi come quella attuale, nelle diverse componenti economica, occupazionale e ambientale."