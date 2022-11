Rimini, report delle attività di Casa Don Gallo tra ascolto ed accoglienza

Attualità

18 Novembre 2022

In vista della scadenza dell'Istruttoria pubblica di assegnazione della gestione degli spazi di Casa Don Gallo, l'equipe del progetto insieme al gruppo di gestione della casa hanno redatto un report delle attività che è stato pubblicato sul sito di Casa Madiba Network.



"La pandemia e crisi sanitaria, oggi economica e sociale" si legge nella nota di Casa Madiba "ha evidenziato la necessità della riforma "concettuale" nel sistema di accoglienza e servizi delle persone senza casa e in precarietà abitativa (secondo la classificazione Ethos).



In questo senso si è mossa l'azione di Casa Don Gallo, dal settembre del 2019 al dicembre 2021, e per tutto il 2022, caratterizzato da un periodo di incertezza e precarietà progettuale, dovuto al fatto che quest'anno il progetto è stato gestito con una proroga, e solo a fine dicembre dl 2022 verrà fatta una nuova istruttoria di affidamento degli spazi dopo che lo scorso anno si è insediata la nuova giunta."



Sono 275 le persone accolte dal 24 dicembre 2015 al 11 marzo 2019 e 123 nel secondo triennio 2019/2021, per un totale di 398 persone dalla nascita del Progetto, mentre sono 284 quelle incontrate per un colloquio o attività di primo contatto al Punto d'ascolto homeless gestito con la formula "peer to peer".



"Per queste ragioni, mentre l'azione istituzionale del Comune di Rimini sta imponendo il suo progetto di Centro servizi per il contrasto alla povertà in via di realizzazione con i fondi" conclude la nota di Casa Madiba "della Missione 5 del PNRR senza, a nostro avviso, un percorso realmente partecipato che coinvolga e soprattutto riconosca le realtà e progettualità già in essere che operano e sono attive in questo quartiere, noi vogliamo fare la nostra parte per incidere materialmente su questo progetto affinché le persone senza casa che attraversano e vivono con noi spazi e progettualità messe in campo dal 2013 ad oggi in questa area urbana, a livello formale dalla nostra associazione e a livello informale dai progetti attivi nel network solidale di Casa Madiba, siano al centro di questa progettualità e non ai margini come qualcuno vorrebbe".