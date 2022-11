No alla violenza contro le donne, flashmob e maxi scritta alle Befane di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:20 - 18 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Ci sono tanti modi per dire 'NO' alla violenza contro le donne ed esprimere il proprio pensiero. Le Befane Shopping Centre di Rimini ha scelto, anche quest'anno, di dare voce alla campagna di sensibilizzazione 'Vola Via by Winx Club' in questo mese di novembre, organizzando numerose opportunità, per invitare tutti a rendersi protagonisti di alcuni gesti significativi, che continueranno fino a domenica 26 novembre.



Uno degli momenti clou si terrà proprio domani, sabato 19 novembre alle 14.00: un flash mob che coinvolgerà centinaia di partecipanti nella riproduzione della scritta 'Vola Via'. Appuntamento all'esterno de Le Befane al piano superiore tra i due ingressi principali: il flash mob si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie ad ombrelli messi a disposizione dal centro commerciale. Le adesioni intanto sono già numerosissime ma c'è posto per tutti: è possibile partecipare iscrivendosi dal sito de Le Befane, senza dimenticare che a tutti i partecipanti saranno donati la T-shirt e i gadget dell'iniziativa.



“Vola Via by Winx Club” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra Rainbow, CBRE, leader mondiale nella consulenza immobiliare, e Fondazione Libellula, tutti insieme con l’obiettivo di promuovere una campagna di sensibilizzazione alla violenza sulle donne, ancora una volta trattando questa tematica così importante con un linguaggio e strumenti più vicini a un target di giovani adulti e ragazzi. Il claim di questa edizione, unite in un battito d’Ali, inneggia proprio all’importanza della solidarietà femminile, al supporto reciproco e alla forza che ciascuna donna può trovare dentro di sè. Testimonial ufficiali del progetto saranno, ovviamente, le fate più amate di sempre, le Winx: ambasciatrici di valori come l'amicizia, il sostegno reciproco e il girl empowerment, le protagoniste della saga creata da Iginio Straffi sono l'esempio perfetto di donne che hanno 'spiccato il volo' seguendo i propri sogni, superando le proprie difficoltà insieme, lottando quotidianamente per il bene. La campagna ha infatti tra i suoi obiettivi quello di diffondere messaggi di incoraggiamento, invitando le donne a vincere le proprie paure e realizzarsi, uscendo da situazioni difficili grazie alla rete di sostegno, superando stereotipi che minano i rapporti tra i generi e mettendo in campo le proprie risorse.



Vola Via by Winx Club: gli eventi

- tutti i fine settimana fino al 25 e 26 novembre sarà attivo dalle 15.30 alle 18.30 un corner trucco e tatuaggio;

- fino al 26 novembre sarà possibile scattarsi una foto con le ali Winx: la foto va poi postata su Facebook con l’hashtag #uniteinunbattitodiali commentando il post dedicato; oppure su Instagram con la mention a @winxclub e @lebefane_rimini. Mostrandola alla hostess in postazione si ritirerà la bandana e i tattoo dell'evento;

- Muro del rispetto, dove tutti potranno affiggere i propri pensieri sul tema del rispetto e della lotta contro la violenza sulle donne.