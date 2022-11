A Rimini una fiaccolata per ricordare le vittime di violenza transfobica

Attualità

| 10:15 - 18 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Sabato alle ore 17 con partenza dall'Arco d'Augusto, si terrà una fiaccolata commemorativa in occasione del TDoR (Transgender Day of Remembrance), la giornata internazionale per la commemorazione delle persone che hanno perso la vita a causa della violenza transfobica.





L'iniziativa, indetta dal collettivo transfemminista queer Pride Off di Rimini, ha l'intento di dare visibilità alle vittime di transicidio e denunciare le ingiustizie sistemiche, gli stereotipi e lo stigma che continuano a mettere a rischio le vite di migliaia di persone.





Sono 327 quest'anno le persone transgender e gender non conforming che hanno perso la vita nel mondo secondo quanto riportato da Transgender Europe (TGEU), organizzazione che monitora e restituisce i dati delle persone uccise per moventi transfobici. Di queste, il 65% erano persone nere o razzializzate; il 48% delle persone di cui è stata registrata la professione, erano sex worker; il 95% delle persone uccise si identificava come donna trans o persona trans femminile; il 36% delle persone uccise in Europa erano migranti.





Questi dati confermano che la violenza - che si esprime in varie forme anche silenti prima di esplodere in transicidio - colpisce con maggiore intensità proprio le categorie più discriminate, che falliscono nel trovare una risposta istituzionale alle specifiche oppressioni che subiscono.





Anche i dati italiani confermano questa preoccupante tendenza globale che sottolinea le intersezioni tra misoginia, razzismo, xenofobia e puttanofobia, con la maggior parte delle vittime che rientrano nella categoria di donne trans* nere, migranti e sex worker.







In Italia nel 2022 sono 7 le persone trans* che hanno perso la vita, di cui 4 suicidate, secondo i dati riportati dall'Osservatorio Nazionale Femminicidi, Lesbicidi e Trans*icidi di Non Una di Meno (in realtà 11 se consideriamo anche le morti che si sono aggiunte negli ultimi giorni e che purtroppo riconfermano il triste primato del Bel Paese, al primo posto per vittime di transfobia in Europa). Uno strumento importante questo dell'Osservatorio, che consente di tenere insieme femminicidi e transicidi per ricondurli alla stessa matrice: la violenza patriarcale e omolesbobitrans*fobica.







La fiaccolata di sabato 19 a Rimini si configura come un momento per le persone LGBTQIA+ e la società civile riminese per stringersi attorno alla propria comunità non soltanto nel ricordo ma anche nella lotta. La marcia silenziosa, che si concluderà sotto i portici del Comune in Piazza Cavour, sarà scandita da momenti con letture e interventi. In un’ottica di autodeterminazione infatti, il microfono rimarrà aperto per chiunque voglia prendere parola e raccontarsi in prima persona condividendo la propria storia di discriminazione e di resistenza.





È possibile contribuire con la propria testimonianza (anche in forma anonima) contattando Pride Off sui canali social oppure inviando il proprio scritto a prideoffrimini@gmail.com.