Agguato mortale in hotel a Bellariva, banda di picchiatori a processo

Cronaca

Rimini

| 08:02 - 18 Novembre 2022

Un frame del video con gli aggressori ripresi dalle telecamere.

Il sostituto procuratore Paolo Gengarelli ha chiesto il giudizio immediato, davanti alla Corte d’Assise di Rimini, per Francesco Bruno Cacchiullo, 53 anni, Costanino Lomonaco, 35 anni e per il 43enne croato Ivan Dumbovic. Tutti e tre sono accusati di aver ucciso a bastonate Antonino Di Dato 45enne napoletano. All’appello manca il quarto componente del gruppo, un 45enne bosniaco, che è ancora latitante. (Vedi notizia) La prima udienza è fissata per il 23 gennaio. Il massacro di Diodato, andato in scena il 3 novembre 2021 in un hotel di Bellariva in cui alloggiava, era stato messo a segno dai quattro uomini per punirlo di un debito da 7.500 euro che non aveva onorato.