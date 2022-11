Calcio Euro 23, San Marino Under 19 ko per 2-0 con la Norvegia in Macedonia

Sport

| 19:50 - 17 Novembre 2022

L'Under 19 di San Marino.





Buona prova della Nazionale Under 19 guidata da Loris Bonesso impegnata a Skopje (Macedonia del Nord) nelle qualificazioni ad Euro 2023. I Titani hanno ceduto solo nella ripresa alla Norvegia, che si impone per 2-0 nella prima sfida del girone 10.



Nel primo tempo infatti i biancazzurrini resistono alle avanzate degli scandinavi e chiudono la prima frazione con la porta inviolata. Ad inizio ripresa però la Norvegia passa grazie a Flataker (56’). I Titani provano a rimanere in partita ma a pochi minuti dal termine Riccardi abbatte in area Hjorteseth: per il direttore di gara è calcio di rigore che Flataker trasforma per la doppietta personale ed il 2-0 definitivo per gli scandinavi.



La prossima sfida per San Marino sarà domenica alle 13 contro la Serbia, oggi vincente per 2-1 contro i padroni di casa della Macedonia del Nord (per i balcanici a segno due volte Marko Lazetic, giovane attaccante del Milan).

















Under 19, Qualificazioni Europeo 2023 | Norvegia-San Marino 2-0





NORVEGIA [5-3-2]





Strand-Kolbjørnsen; Sivertsen, Solheim, Blikstad, Kvithyld (dal 46’ Egeli), Wassberg (dal 66’ Gjengaar); Aas, Roaldsoy (dal 66’ Hjorteseth), Riisnaes (dal 66’ Hansen-Aarøen); Flataker, Romsaas (dal 46’ Nusa)





A disposizione: Engh, Hopland, Ødegård, Eng





Allenatore: Luis Frederico Berkemeier Pimenta









SAN MARINO [5-4-1]





Amici; Ugolini (dal 84’ Vittori), Terenzi, Guerra, Ciacci, Zavoli (dal 84’ Valentini), Terenzi (dal 71’ Famiglietti); Riccardi, Valli Casadei, Renzi (dal 71’ Molinari), S. Gasperoni (dal 71’ Codispoti); M. Gasperoni.





A disposizione: Battistini, Gualtieri, Domeniconi, Caddy,





Allenatore: Loris Bonesso





Arbitro: Mohammed Al-emara (FIN)

Assistenti: Turkka Joonas Valjakka (FIN) e Martin Dejanoski (MKD)

Quarto ufficiale: Marjan Dejanoski (MKD)

Ammoniti: Roaldsoy, Ciacci, Renzi, Guerra





Reti: 56’ e rig. 88’ Flataker