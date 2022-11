Meteo: sul riminese weekend con piogge, giù le temperature

Attualità

Rimini

| 18:11 - 17 Novembre 2022

Foto Centro Meteo Emilia Romagna.





Il continuo afflusso di correnti atlantiche sul centro-nord Italia determinerà un fine settimana dallo stile prettamente autunnale. Condizioni che proseguiranno anche nella nuova settimana, quando l’affondo di una perturbazione determinerà piogge diffuse e vento in intensificazione con temperature in linea con le medie del periodo o leggermente inferiori.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 17/11/2022 ore 17:00







Venerdì 18 Novembre

Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso al mattino poi qualche schiarita con precipitazioni sparse tra notte e primo mattino, poi residui fenomeni solo sulle montagne.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra 7/10 gradi, massime comprese tra 13/15 gradi.

Venti: deboli/moderati da Sud-Est al mattino, poi da Nord-Ovest.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Sabato 19 Novembre

Stato del cielo e precipitazioni: da molto nuvoloso a coperto con piogge deboli a partire da metà pomeriggio ed in intensificazione tra sera/notte.

Temperature: in calo, minime comprese tra 4/7 gradi, massime comprese tra 8/12 gradi.

Venti: deboli da Nord/Nord-Est con rinforzi in costa.

Mare: mosso o temporaneamente molto mosso.

Attendibilità: media.



Domenica 20 Novembre

Stato del cielo e precipitazioni: coperto al mattino, poi parziali schiarite. Piogge deboli al mattino poi fenomeni in esaurimento con possibili pioviggini sparse.

Temperature: in flessione con minime comprese tra 3/7 gradi, massime comprese tra 7/12 gradi.

Venti: da Est/Sud-Est generalmente deboli, con rinforzi in costa.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: lunedì variabile con qualche precipitazione sparsa mentre Martedì una nuova perturbazione atlantica porterà piogge moderate e diffuse con venti moderati prima da Sud-Est poi da Nord-Ovest. Mercoledì ancora residua instabilità.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini