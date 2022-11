Montecopiolo insignita della Medaglia d' Argento al Merito Civile

Attualità

Montecopiolo

| 17:55 - 17 Novembre 2022



Il comune di Montecopiolo è Medaglia d'Argento al Merito Civile. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina (giovedì 17 novembre) in Prefettura a Rimini.



La Medaglia, apposta dal Prefetto sul gonfalone del comune, è stata conferita dal Presidente della Repubblica con la seguente motivazione: “Con generoso altruismo e coraggio, gli abitanti del comune di Montecopiolo hanno dato supporto durante la seconda guerra mondiale a molti ebrei che si allontanavano dalla Jugoslavia per sfuggire alle truppe tedesche. Consapevoli del rischio, hanno fornito loro rifugio e generi di prima necessità. Esempio di solidarietà e coraggio. 1943/1945 Montecopiolo”.



All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il Vescovo di San Marino Montefeltro Mons. Andrea Turazzi; il presidente della Comunità Ebraica di Ferrara Fortunato Arbib, competente per la Romagna; il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi, con giunta e consiglio; Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina, località in cui gli Ebrei si erano rifugiati in precedenza; alcuni membri della famiglia di Ezio Giorgetti, primo italiano ad essere riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”, con la toccante testimonianza della sig.ra Maria Teresa; i Prof.ri Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni autori di un libro sul tema e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.



La cerimonia, arricchita da video documentaristici di natura storica, si è svolta tra testimonianze e approfondimenti.



Nell’intervento di saluto, il Prefetto ha evidenziato che “Fratellanza, ospitalità e coraggio sono i tre termini con i quali può essere accompagnata la memoria della comunità di Montecopiolo che oggi viene celebrata con la consegna di una Medaglia d’Argento al Merito Civile, che non rappresenta solo un fregio, ma l’espressione di una umanità convinta tra le troppe brutture di un insensato conflitto”.