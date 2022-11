La Romagna si prepara ad accogliere i 27 buyers del turismo organizzato

Attualità

Emilia Romagna

| 17:39 - 17 Novembre 2022

Foto di repertorio.

Sono 27 i buyers del turismo organizzato che a partire da venerdì 18 novembre avranno modo di sperimentare e conoscere in anteprima l'ampio ventaglio di proposte offerte dal prodotto Romagna, spaziando dal termale allo slow tourism, dal business all’incentive, dall’enogastronomia agli eventi, senza dimenticare arte, cultura, sport, divertimento e mare.



Fino a domenica 20 novembre gli operatori del mondo del turismo provenienti da tutta Italia, e in particolar modo dalle Regioni del Centro - Nord, si immergeranno in un workshop esperienziale che li porterà alla scoperta delle meraviglie e dei tesori nascosti della Romagna, in un viaggio attraverso mare, città d’arte, colline e ricche proposte food and wine, confrontandosi direttamente con 26 soggetti del turismo organizzato romagnolo.



"Romagna tourism experience" è il titolo dell'iniziativa, promossa da Visit Romagna, che comprende un workshop B2B rivolto a un panel selezionato di buyer nazionali e una serie di attività collaterali di teambuilding, per agevolare l’interazione e il networking fra i buyer italiani invitati e gli operatori dell’offerta territoriale



“Quando penso alla nostra identità, al genius loci del nostro territorio, sono veramente tanti gli stimoli che si possono ricercare e ricevere.” - dice il Presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad. – L’entroterra con le sue colline attraversate ogni giorno da migliaia di appassionati di bicicletta e di camminamenti per chi ama il turismo slow, i suggestivi percorsi bike and boat, le città d'arte e i suoi poli museali arrivando, infine, alla grande tradizione dei motori, rappresentata dal circuito internazionale di Misano dove Valentino Rossi ha più volte trionfato in MotoGP”.



Alla passione per i motori si unisce quella per la buona tavola: “In Romagna la tradizione culinaria ha un posto di grande privilegio, non a caso la scuola Artusiana è insediata proprio qui a pieno titolo: piadina, Sangiovese, tagliatella, il pescato dell’Adriatico”.



Nell'immaginario collettivo la Riviera romagnola è da sempre legata a filo doppio al mare e alle sue spiagge, valorizzate attraverso gli importanti lavori messi in campo dai Comuni della costa e che hanno portato “al restyling di molti chilometri di lungomare, il cosiddetto water-front”.



“Un'offerta vastissima che la Romagna – conclude il Presidente Sadegholvaad – è stata capace di mettere a sistema attraverso servizi, grandi strutture fieristiche e congressuali, collegamenti e una rete sinergica tra i vari soggetti pubblici e privati, il tutto condito dalla tradizionale capacità di accoglienza romagnola, che ne è diventata anche il tratto distintivo”.



Il ricco programma del workshop avrà inizio alle 18.30 presso il Grand Hotel di Rimini, simbolo per eccellenza dell'immaginario felliniano.



La serata sarà animata da Liana Mussoni - che impersonerà La Gradisca e parlerà del legame tra il regista riminese e la sua terra natale, partendo dal film "Amarcord" di cui nel 2023 ricorrerà il 50esimo anniversario - e dal fisarmonicista Tiziano Paganelli.





Spazio, quindi, al racconto delle eccellenze del territorio: dal tartufo bianco pregiato del Montefeltro con Marco Davide Cangini e la presenza di Stefano Lidoni Presidente Lorenzo Boldrini della Proloco di Sant’Agata Feltria, accompagnato da Lorenzo Boldrini che racconteranno dello stretto legame tra tartufo e microclima del territorio alla Riders’ Land con Andrea Albani Direttore del Misano World Circuit, alla tradizione marinara rappresentata dal Museo della Marineria di Cesenatico con Davide Gnola e Paolo Polini per concludersi con Lea Ciambelli e l’arte del mosaico.



La giornata di sabato 19 novembre, con l’intensa mattinata di incontri B2B, proseguirà con la scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Romagna presso Casa Artusi, Il centro di cultura gastronomica di Forlimpopoli che accoglie l'eredità di Pellegrino Artusi e ne rinnova gli insegnamenti nella più viva attualità, con una visita guidata, workshop, laboratori, degustazioni e challenge a gruppi, che decreteranno la squadra vincitrice sui temi della cultura e della ricchezza di prodotto Romagnola, il tutto coronato dalla cena conclusiva.



Il weekend si chiuderà domenica 20 con tre minitour con destinazione Rimini, sulle tracce di Fellini e dei percorsi culturali con conclusione quindi al Fellini Museum e al PART, Palazzi dell’Arte Rimini, Faenza, lungo la Strada europea della ceramica e alla scoperta della Pinacoteca riaperta nel 2021 e Cervia, con visita del Borgo Marinaro e del Museo del Sale alla scoperta di tradizioni e trasformazioni.