Calcio Promozione: Gambettola, decima vittoria: battuto il Novafeltria 1-0

Sport

Novafeltria

| 16:24 - 20 Novembre 2022

L'undici iniziale del Novafeltria e nella gallery quello dal Gambettola.



Gambettola - Novafeltria 1-0



GAMBETTOLA: Golinucci M., Maioli, Alberighi, Marconi, Rigoni, Limounì (36' st Severi), Spadaro (22' st Zammarchi), Giulianelli (14' st Tani), Zavatta (22' st Falchero), Vukaj (36' st Valentini), Gadda.

A disp. Donini, Difino, Aloisi, Camaj.

All. Bernacci.

NOVAFELTRIA: Golinucci E., Soumahin, Pavani (39' st Pasolini), Ccastellani, Foschi, Cappello, Foschi, Alpino (14' st Meniucci), Baldinini, Collini, Luzzi (32' st Radici), Toromani (39' st Vivo).

A disp. Cappella, Ceccaroni, Amadei, Crociani, Valdifiori.

All. Giorgi.



ARBITRO: Cortese di Bologna.

RETI: 13' pt Spadaro.

AMMONITI: Cappello, Giulianelli, Luzzi, Rigoni, Alberighi.

NOTE: recupero 1' pt, 5' st. Angoli 1-3.



GAMBETTOLA Il Novafeltria cade per la seconda volta in stagione, sempre di misura, cedendo alla capolista Gambettola. Al 1' Luzzi scambia con Toromani, palla a fuori area a Baldinini che calcia alto sopra la traversa. Al 7' Spadaro è bravo a girarsi in area, la conclusione non inquadra lo specchio di sporta. Quattro minuti dopo Foschi, servito da Toromani, prova la conclusione dalla distanza, ma Mattia Golinucci fa buona guardia e devia in calcio d'angolo. Al 13' Gambettola in vantaggio: percussione di Maioli sulla fascia destra, palla al centro a Spadaro, il primo tiro viene respinto da Emanuele Golinucci, che nulla può sulla ribattuta. Il portiere del Novafeltria è bravo al 17' a opporsi a Spadaro, negandogli la doppietta personale. Al 33' gli ospiti hanno la palla del pareggio, ma Luzzi non finalizza l'assist di testa di Alpino. A fine tempo Emanuele Golinucci di piede di oppone a un tiro di Gadda, bravo a superare Foschi in velocità. A inizio ripresa Baldinini, sfruttando un rimpallo, carica il tiro da fuori area, ma Mattia Golinucci alza sopra la traversa. É una ripresa agonisticamente combattuta, con il Novafeltria che fa forcing nel tentativo di trovare il pareggio, ma senza riuscire più a impensierire severamente il portiere avversario. All'83' sugli sviluppi di un corner di Baldinini la palla arriva a Collini, che dopo lo stop non riesce però a concludere in porta da posizione favorevole.