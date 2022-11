Calcio Promozione Girone E: Gambettola manda ko il Novafeltria, 0-0 tra Torconca e Verucchio

Sport

Rimini

17:56 - 20 Novembre 2022

Due Emme - Bellaria Igea Marina 2-1



DUE EMME: Cappelli, Corbara, Mingozzi, Santantonio (16' st Giordani), Montesi M. (25' st Mambelli), Yabre, Altieri, Averardi (16' st Mazzoli), Ndiaye (37' st Mordenti), Montesi R., Giacobbi. A disp. Tani, Bucci, Rossi M., Diop. All. Rossi A.

BELLARIA: Ramenghi, Ermeti (27' st Giornali), Fabbri, Fusi, Alvisi, Paganelli, Marchini, Cocco (11' st Grossi), Vitali (30' st Caldari), Facondini, Gabrielli. A disp. Barbieri, Pruccoli, Mazzarella, Bagli, Vasini, Bocca. All. Fusi L.



ARBITRO: Piva di Bologna.

RETI: 10' pt rig. Montesi R., 43' pt rig. Facondini, 35' st Yabre.

AMMONITI: Yabre, Ndiaye, Mambelli, Ermeti, Vitali, Facondini, Caldari, Giornali.



Gambettola - Novafeltria 1-0



GAMBETTOLA: Golinucci M., Maioli, Alberighi, Marconi, Rigoni, Limounì (36' st Severi), Spadaro (22' st Zammarchi), Giulianelli (14' st Tani), Zavatta (22' st Falchero), Vukaj (36' st Valentini), Gadda.

A disp. Donini, Difino, Aloisi, Camaj.

All. Bernacci.

NOVAFELTRIA: Golinucci E., Soumahin, Pavani (39' st Pasolini), Ccastellani, Foschi, Cappello, Foschi, Alpino (14' st Meniucci), Baldinini, Collini, Luzzi (32' st Radici), Toromani (39' st Vivo).

A disp. Cappella, Ceccaroni, Amadei, Crociani, Valdifiori.

All. Giorgi.



ARBITRO: Cortese di Bologna.

RETI: 13' pt Spadaro.

AMMONITI: Cappello, Giulianelli, Luzzi, Rigoni, Alberighi.

NOTE: recupero 1' pt, 5' st. Angoli 1-3.



Misano - Bakia Cesenatico 1-2



MISANO: Macri, Giganti, Travagliati, Londero, Biaggi (83’ Signorini), Sanchez, Nigro (80’ Tordi), Cuomo (67’ Kirilov), Chiusano, Antonelli, Mussoni. A disp. Urbinati, Palestini, Pulzoni, Delbianco, Coccia, Tirincanti. All. De Argila.

BAKIA: Fabbri, Corradini (86’ Ugone), Bandieri, Fiaschini, Fall, Bocchini, Boschi, Guagneli, Lorenzini, Mazzarini, Qatja (72’ Carrozzo, 90’ Grassi). A disp. Dall’Ara, Polini, Ravegnini, Lombardi, Ronchi, Celcima.



ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 5’ Lorenzini, 48’ Londero, 58’ Fall.

AMMONITI: Boschi, Travagliati, Corradini, Fiaschini, Mazzarini.



Sampierana - Fratta Terme 2-1



SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli (78’Berni), Rossi, Narducci, Quaranta, Canali, Castagnoli (60’ Diversi), Petrini, Para, Corzani, Pungelli (83’ Fiaschetti).

A disp. Zollo, Drudi, Battistini, Stoppa. All. Barontini.

FRATTA TERME: Lombardi, Venturi, Cicognani, Branchetti, Bandini, Zoli F., Ravaioli, Errani, Andreoli, Garoia (67’ Lorenzi), De Pascalis (80’ Gallo).

A disp. Salvi, Zoli B., Mazzoni, Aruama, Dosio, Boccali. All. Biserni.



ARBITRO: Zannoni di Cesena.

RETI: 9’ Para, 36’ rig. Narducci, 55’ Zoli F.

AMMONITI: Rossi, Para, Pungelli, Branchetti, Errani, Garoia



Torconca - Verucchio 0-0



TORCONCA: Hysa, Maquirriain (11' st Beltrami), Ferraro, Fabrizi, Franca, Cecchi, Sinani, Cipiccia, Vucaj (20' st Morri), Abouzziane (33' st Neri), Donnarumma (38' st Miron).

A disp. Torriani, Orciani, Novembrini. All. Ricchiuti

VERUCCHIO: Niederwieser, Celli, Genghini A., Sacco St. (1' st Michilli), Renzi, Colonna, Amati (34' st Bullini), Genghini L., Berluti, Indelicato (20' st Sacco Si.), Sancisi.

A disp. Starna, Girometti, Muccioli, Ribezzi M., Sebastiani, Semprini.



ARBITRO: Mongardi di Lugo.

AMMONITI: Cecchi, Sacco St., Beltrami, Renzi.



Meldola - Granata 2-1 (25' pt Farabegoli, 40' pt Pellegrino, 22' st Gimelli).



ANTICIPI Cervia - Forlimpopoli 1-1 (18' rig. Godoli, 45' Chiarini).



Sant'Ermete - Stella 2-0 (35' pt Brighi, 18' st Pasolini).



CLASSIFICA Gambettola 31, Sampierana 26, Novafeltria 20, Due Emme 18; Forlimpopoli 17, Bakia 16, Stella 15, Cervia e Fratta Terme 14, Misano 12, Sant'Ermete e Granata 11, Torconca e Bellaria Igea Marina 10; Verucchio 8, Meldola 7.