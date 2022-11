Calcio Eccellenza: bomber Salomone punisce il Tropical Coriano. Hurrà Russi (1-0)

Sport

Coriano

| 17:22 - 20 Novembre 2022

Russi - Tropical Coriano 1-0



RUSSI: Sarini, Gualandi, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Guarino, Garavini, Amaducci (26’st Brigliadori), Salomone, Saporetti. All. Farneti.

T. CORIANO: Bianchini, Guidi (3’st Bartolucci), Ceccarelli, Vagnarelli, De Luigi, Anastasi, Scarponi (20’st Sapucci), Enchisi, Arlotti, Pigozzi (30’st Tamagnini), Marmo (23’st Casadei). All. Bucci.



ARBITRO: Nicotra di Finale Emilia.

RETI: 48' st Salomone.

AMMONITI: Amaducci, Pigozzi, Bungaja, Sapucci, Salomone.

NOTE: recupero 4' st.



RUSSI In una domenica autunnale di raro bel tempo si affrontano Russi e Tropical Coriano per la 15esima di campionato. In un primo tempo avaro di emozioni l’unica occasione viene dai padroni di casa; Salomone di prima per Amaducci che perde il tempo il tiro e si fa stoppare dal difensore. La seconda frazione di gioco vede i padroni di casa condurre il gioco. Seconda frazione gestita dal Russi che cerca l’occasione giusta per portare a casa i 3 punti; la prima è per Amaducci che si fa murare la conclusione dalla difesa gialla, stessa sorte per il tiro di Garavini che da dentro l’area si vede rimpallare il tiro dal 6 ospite. Ancora Garavini al 91’ ha sui piedi la palla che potrebbe risolvere la partita, tutto vanificato dalla traversa che respinge la conclusione. Un giro di lancette ed il Russi ottiene il tanto atteso gol con Salomone che, propiziato da un’ottima spizzata di Bungaja, mette in porta pallone, avversario e 3 punti. Vittoria meritata per i padroni di casa che ora puntano all’anticipo di sabato con il Del Duca Grama mentre per il Tropical attende in casa la Comacchiese.