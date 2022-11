Ryanair punta su Rimini: più voli per Londra e la novità Praga per il 2023

Attualità

Rimini

| 16:40 - 17 Novembre 2022

Foto di repertorio.

Ottime notizie che fanno ben sperare le migliaia di turisti che ogni anno si servono dell'Aeroporto Fellini di Rimini. Sono in via di definizione le nuove rotte per l'anno 2023 delle compagnie aeree che partono e fanno scalo presso l'aeroporto riminese. Prima su tutte a distinguersi è la rinomata compagnia low-cost irlandese Ryanair che ha deciso di aumentare per l'anno che verrà il numero di voli settimanali verso Londra, che passano dunque dai due attuali a tre. Le nuove modifiche partiranno dal 27 marzo 2023: i voli per la capitale inglese sono calendarizzati ogni lunedì, mercoledì e venerdì della settimana. Novità assoluta è l'aggiunta della nuova rotta verso Praga che sarà attiva a partire dalla prossima estate con un volo a cadenza bisettimanale (mercoledì e domenica) che collegherà come non mai le spiaggie riminesi con "la città dalle cento torri".