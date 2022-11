Pagliuca a Rimini per presentare la sua autobiografia: un grande portiere e un'icona pop

Sport

Rimini

16:08 - 17 Novembre 2022

A sinistra Federico Calabrese e a destra Pagliuca con la maglia dell'Inter nella stagione 1994-95.



Portiere titolare della nazionale ai mondiali del 1994 e del 1998, 'guardiano' dei pali di Inter, Sampdoria, Bologna e Ascoli. Gianluca Pagliuca, classe 1966, è stato uno dei più forti calciatori italiani, ma anche una vera e propria icona nella cultura pop di questo sport: per il suo stile acrobatico e spettacolare, per le sue divise iconiche, per la calzamaglia e le maniche corte (Pagliuca è stato tra i primi a utilizzarle).



Pagliuca si è raccontato nel libro "Volare libero", scritto a quattro mani con il giornalista Federico Calabrese. "Da tanto tempo volevo raccontare un calciatore in un libro, dopo averne intervistati tanti. Abito a Bologna, così ho pensato a qualche campione rossoblu. Il nome di Pagliuca è venuto in automatico. L'ho contattato e gliel'ho proposto. Ci ha pensato dieci minuti, mi ha richiamato e mi ha detto sì", ci racconta l'autore.



"Volare libero" è un'autobiografia ricca di aneddoti in cui Pagliuca racconta se stesso e la sua lunga carriera. "É rimasto sempre umile, il calcio di vent'anni fa era così: complicato, ma tutto era più alla mano", evidenzia Calabrese, aggiungendo: "Era un calcio diverso. Pagliuca ha sempre diviso lo spogliatoio con tanti campioni. C'erano dinamiche diverse, i calciatori venivano responsabilizzati prima. Adesso nello spogliatoio son tutti con il cellulare, prima invece era come una seduta dallo psicologo. Si parlava molto tra compagni di squadra". La scrittura di questo libro è stata quindi "l'entrare in contatto con un calcio che non esiste più".



Federico Calabrese e Gianluca Pagliuca presenteranno "Volare libero" domani (venerdì 18 novembre), alle 17, al centro commerciale "Le Befane di Rimini".



AUDIO Federico Calabrese al microfono di Riccardo Giannini.