Pugilato, Matteo Signani-Anderson Prestot: la cerimonia del peso

Sport

Savignano sul rubicone

| 15:06 - 17 Novembre 2022

Da sinistra Matteo Signani e Anderson Prestot.



Si sono svolte alle ore 13,30 presso la struttura alberghiera Romagna Suite Hotel di Gatteo a Mare (FC) le operazioni di peso per gli atleti professionisti impegnati nella card “The Rematch”, con il main event dedicato al Titolo Europeo dei Pesi Medi, che il locale pugile Matteo Signani cercherà di riconquistare dal francese Anderson Prestot.



La manifestazione pugilistica, organizzata da OPI Since 82 insieme ad Around Sport e Nello Carabini Italica Boxing Club, con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone, si svolgerà domani venerdì 18 novembre presso l’impianto sportivo Seven Sporting Club. Il match valido per il titolo europeo sarà trasmesso in diretta su Rai 2, mentre il co-main event della serata, Vincenzo La Femina vs Hector Betancourt, riceverà copertura su Rai Sport.



I pesi ufficiali





Titolo Europeo pesi medi - 12 riprese



Matteo Signani: 72,1kg



Anderson Prestot: 72,150kg





Incontro Internazionale pesi supergallo - 10 riprese



Vincenzo La Femina: 57,15kg



Hector Betancourt: 57kg





Incontro Internazionale pesi medi - 8 riprese



Giovanni Sarchioto: 73,3kg



José Manuel Lopez Clavero: 73kg





Incontro Internazionale pesi supergallo - 4 riprese



Diletta Cipollone: 55,3kg



Marijana Dasovic: TBD





Ad aprire la serata di pugilato professionistico (ore 20), tre match di pugilato dilettantistico con atleti tesserati nella società sportiva Nello Carabini Italica Boxing Club.



Gli ultimi biglietti in vendita sono disponibili presso la struttura Seven Sporting Club, Viale della Resistenza, 31, Savignano sul Rubicone.